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Azerbaycanlı şairden Türk askerine şiir

9 dakika önce

Azerbaycanlı şairden Türk askerine şiirANKARA - Azerbaycanlı şair Barış Cavid Mövsümlü'nün Barış Pınarı Harekatı'nda Mehmetçiğin kahramanlığından etkilenerek yazdığı ve seslendirdiği "Şanlı Türk Askerine" şiiri sosyal medyada geniş yankı buldu.

Azerbaycanlı şairden Türk askerine şiir

ANKARA - Azerbaycanlı şair Barış Cavid Mövsümlü'nün Barış Pınarı Harekatı'nda Mehmetçiğin kahramanlığından etkilenerek yazdığı ve seslendirdiği "Şanlı Türk Askerine" şiiri sosyal medyada geniş yankı buldu.

Ankara'da yaşayan Azerbaycanlı şair Barış Cavid Mövsümlü, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerini ortadan kaldırmak için Barış Pınarı Harekatı'nı düzenleyen Türk ordusu için "Şanlı Türk Askeri"ne isimli bir şiir yazdı. Osman Paşa Marşı eşliğinde seslendirdiği şiiri ile Türk ordusuna selam veren Barış Cavid Mövsümlü'nün şiiri sosyal medyada büyük ilgi gördü. Mövsümlü, "Azerbaycanlı bir Türk olarak 'bir millet iki devlet' düsturuyla Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek ve içimdeki o duygular ile bizim de ordumuz olan Türk askerine seslenmek istedim" dedi.

Azerbaycanlı şairden Türk askerine şiir

Barış Pınarı Harekatı, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 09:15 Kaynak: İHA
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