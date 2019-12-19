Azerbaycan'da, "Azerbaycanlı Şairlerin Türkiye'ye İthaf Olunan Şiirleri" etkinliği düzenlendi.

Bakü Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Azerbaycan Yazarlar Birliği Edebi Tercüme Merkezince Bakü Reşit Behbudov Mahnı Tiyatrosu'nda düzenlenen etkinliğe çok sayıda davetli katıldı.

"Azerbaycanlı Şairlerin Türkiye'ye İthaf Olunan Şiirleri" etkinliğinde konuşan Bakü YEE Müdürü Doç. Dr. Cihan Özdemir, YEE'nin, bulunduğu ülkelerde Türkiye'nin o ülkelerle dostluğunu pekiştirmek için kurulduğunu söyledi.

Azerbaycan'la aynı millet olduklarını ve ortak kültürel değerleri bulunduğunu vurgulayan Özdemir, "iki devlet bir millet" sözlerine inandıklarını ve yürekten katıldıklarını belirtti.

İki kardeş milletin Sovyetler döneminde uzun süre birbirinden ayrı kaldığını hatırlatan Özdemir, "Şimdi bu aradaki mesafeyi kapatmak için çalışıyoruz. Biz hakikaten bir milletiz. Dertlerimizde ve sevincimizde birlikteyiz. Azerbaycanlı şairler Türkiye için duygularını şiirle ifade etmişler. Bunu başkası yapmaz." şeklinde konuştu.

Bakü Türk Anadolu Lisesi Müdürü Nurullah Yazıcı da YEE ile yönettiği okulun aynı misyonu taşıdığını söyledi.

Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin nişanesi olarak burada bulunduklarını vurgulayan Yazıcı, hem Türk kültürünü yaygınlaştırmak hem de Azerbaycan ve Türkiye arasında köprü kurmak için çalıştıklarını ifade etti.

Azerbaycanlı şairler Bahtiyar Vahapzade, Vahit Aziz, İbrahim İlyaslı, Hamlet İsahanlı ve Neriman Hasanzade'nin şiirlerinin seslendirildiği etkinlikte Bakü Türk Anadolu Lisesi Müzik Grubu da sahne aldı.