Azerbaycanlı sanatçı Azerin başkentli müzikseverlerle buluştu - Son Dakika

Azerbaycanlı sanatçı Azerin, "CSO Ada Ankara Yaz Konserleri" kapsamında başkentli müzikseverlerle buluştu.

CSO Ada Ankara Ana Salon'daki konserde Azerin'e, Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu eşlik etti.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği, şef Cem Gürdal yönetimindeki konserde Azerin, repertuvarındaki eserlerin yanı sıra seyircilerden gelen istek üzerine "Türkler geliyor", "Ayrılık", "Sen gelmez oldun" ve "Çırpınırdı Karadeniz"i seslendirdi.

Azerin, Türkiye ve Azerbaycan'ın birlikteliğine vurgu yaparak, "Biz Karabağ'da savaşı bitirmek için savaştık." dedi.