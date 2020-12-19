Azerbaycanlı sanatçı Azerin, Çorum'da "Çırpınırdı Karadeniz" türküsünü seslendirdi - Son Dakika

Azerbaycanlı sanatçı Azerin, Çorum'da "Çırpınırdı Karadeniz" türküsünü seslendirdi

19.12.2020 18:37
Azerbaycanlı sanatçı Azerin, Çorum'da

Azerbaycanlı sanatçı Azerin, Çorum Belediyesince tarihi Saat Kulesi'ne Azerbaycan'a destek vermek amacıyla asılan Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının önünde "Çırpınırdı Karadeniz" türküsünü söyledi.

Azerbaycanlı sanatçı Azerin, Çorum Belediyesince tarihi Saat Kulesi'ne Azerbaycan'a destek vermek amacıyla asılan Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının önünde "Çırpınırdı Karadeniz" türküsünü söyledi.

Azerin, Çorum Belediyesinin davetiyle internetten yayınlanacak sanal konser için geldiği Çorum'da, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı ziyaret etti.

Daha sonra Aşgın ile Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının asılı olduğu Hürriyet Meydanı'ndaki tarihi Saat Kulesi'ne giden Azerin, burada kendisiyle özdeşleşen "Çırpınırdı Karadeniz" türküsünü seslendirdi.

Azerin, gazetecilere, her iki ülkeyi de öz vatanı olarak gördüğünü, Türkiye'nin zorlu savaş günlerinde Azerbaycan'a destek olduğunu söyledi.

Türkiye ile Azerbaycan'ı "bir ananın ikiz evladı" gibi gördüğünü belirten Azerin, "Türkiye Cumhuriyeti, öncesinde Osmanlı devleti, Azerbaycan'ın yanında olmuş. Çanakkale Savaşı'nda omuz omuza savaşan gardaşlarız biz. Ben her zaman diyorum ki, biz iki bedende bir can değiliz, biz bir bedende bir canız. Bir ananın ikiz evladıdır Türkiye ile Azerbaycan. Öz Oğuz Türkleriyiz." dedi.

Karabağ'daki savaş sürecinde sağlanan destekten ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına teşekkür eden Azerin, "Bu coğrafyada bir daha göstermiş olduk ki çok büyük söz sahibiyiz. Bu coğrafyada biz olmadan hiçbir şey hallolamaz." ifadesini kullandı.

"Çırpınırdı Karadeniz" türküsünde de belirttiği gibi "Azerbaycan bayrağının, yani Türk'ün şanlı bayrağının Karabağ'da dalgalandığını vurgulayan Azerin, şöyle devam etti:

"Karabağ Türk'ün yurdudur. Şükürler olsun Allah'a ki askerimiz ve şehadetli ordumuz, Azerbaycan Türk askeri bir daha dünyaya sübut etti ki biz mert, merdane, öz işimizi halledebilecek, güçlü orduya, devlete, ekonomiye sahibiz. Bunu tabii ki Türkiye'nin de bize verdiği destekle, omuzla dünyaya göstermiş olduk. 30 sene o acıyı taşımak, boynunun bükük olması, toprağının sende olmaması, bir milyon göçenin olması büyük dertlerdi. Çok şükür muzaffer ordumuz bize alnı açık, yüzü aklığı yeniden bahşetti. Karabağ'da Azerbaycan ile Türkiye'nin bayrağı yan yana dalgalanır."

Ermenistan'ın çekilirken Karabağ'ı viran ettiğini aktaran Azerin, gerekli temizliğin yapılmasının ardından Karabağ'da konser verip "Çırpınırdı Karadeniz" türküsünü seslendirmeyi arzuladığını söyledi.

Azerin, Türkiye'deki televizyon kanallarının savaş döneminde Azerbaycan'a koşarak gidip, Azerbaycan Türkü'nün sesini, hak davasını dünyaya duyurduğunu kaydetti.

"Şehit Aybüke hocanın memleketinde olmaktan gururluyum"

Azerin, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın Çorumlu olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Şehit Aybüke hocanın memleketinde olmaktan ayrıca gururluyum. Çünkü onun şehadeti, Azerbaycan halkı olarak bizleri çok üzdü. Allah ona rahmet eylesin. Onun hikayesini, ismini yakından bilen insanlardanım. Babası, Aybüke'nin ismini Karabağ'da şehit olan bir çocuğun isminden esinlenerek koymuş. Allah ona rahmet eylesin. Hiçbir zaman onu unutmayacağız."

Aşgın ise Karabağ'da savaşın başlamasının ardından tarihi Saat Kulesi'ne Türkiye ve Azerbaycan bayrakları astıklarını söyledi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümünde Çorum'da Azerin konseri düzenlemeyi planladıklarını ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle konserin yapılamadığını anlatan Aşgın, "Bugün başka bir zaferin ardından konserimizi internet üzerinden gerçekleştiriyoruz." dedi.

Aşgın, Azerbaycan'ın Fuzuli kentinin plaka kodunun da 19 olmasından dolayı iki şehri "kardeş şehir" yapmak için girişimlere başladıklarını ifade etti.

Azerbaycan, Karadeniz, Türkiye, Çorum, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azerbaycanlı sanatçı Azerin, Çorum'da 'Çırpınırdı Karadeniz' türküsünü seslendirdi - Son Dakika


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