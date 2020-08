Azerbaycanlı sanatçı Azerin'den, Karadeniz açıklaması - Son Dakika

Azerbaycanlı sanatçı Azerin'den, Karadeniz açıklaması

Azerbaycanlı sanatçı Azerin:

ANKARA - Azerbaycanlı sanatçı Azerin, Türkiye'nin Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz keşfetmesinin sadece Türkiye tarihinde değil dünyada yeni bir devir açtığını belirtti.

"Çırpınırdın Karadeniz" şarkısıyla bilinen Azerbaycanlı sanatçı Azerin, Türkiye'nin Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz keşfetmesiyle ilgili olarak İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kendisinin öz vatanı olduğunu ifade eden Azerin, "Azerbaycan'lı anneden olsam da, benim iki tane ana vatanım var. Onun için Türkiye'nin her bir başarısı her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi benimde başarımdır. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve bu yüce millet adına ben çok gururluyum. Düşünüyorum ki; sadece Türkiye'nin tarihinde değil dünyada yeni bir devir açıldı. Hem Türkiye adına hem de dünya insanlığı adına yeni bir devir açıldı" aktarımında bulundu.

"Bu bizim başlangıcımızdır, Türkiye 21'nci yüzyılda yeniden bir destan yazdı"

2000'li yıllarda şair Zelimhan Yagup'un, "Dünya Türk'ün olacak" şiirini seslendirdiğinde bazılarının gülüp geçtiğini kaydeden Azerin, "O zaman demiştim ki; sadece ben de değil, akıllı insanlar, alimler, bilim adamları yani bu büyük ülkeye güvenen insanlar, gerçekten biliyorlar ki; 21'nci yüzyıl Türk'ün yüzyılı olacak. Bu bizim başlangıcımızdır, Türkiye 21'nci yüzyılda yeniden bir destan yazdı" şeklinde konuştu.

"Fatih Sondaj Gemisinin, Tuna-1 kuyusunun, bütün isimler o kadar anlamlı ki her birisi bir şifre"

Fatih sondaj gemisinden Tuna-1 kuyusuna kadar bütün isimlerin anlamlı ve her birisinin bir şifre olduğunu aktaran Azerin, "Fatih Sondaj Gemisinin, Tuna-1 kuyusunun, bütün isimler o kadar anlamlı ki her birisi bir şifre. Tabi ki, ben çok çok mutluyum. Hayırlı uğurlu olsun ve Allah nazardan saklasın Türkiyemizi. Türkiye'de her ne olursa; biz sevinçte de kederde de Azerbaycan halkı ve Azerbaycan devleti her daim Türkiye'nin yanında olacak. Türkiye'de Azerbaycan'ın yanında olmuştur" ifadelerini kullandı

"Çırpınırdın Karadeniz" şarkısının kendisine ayrıca bir gurur verdiğini belirten Azerin, "Çünkü ben, Çırpınırdın Karadeniz'i söylediğimde her zaman Ahmet Cevat'ın bakışıyla Karadeniz'e baktım. Biliyorsunuz ki; hem şairimiz Ahmet Cevat hem de bestekarımız Üzeyir bey Kafkas İslam Ordusu'ndan ilham alarak, minnet borcu olarak bu eseri meydana getirdiler. Ben Çırpınırdın Karadeniz'e Ahmet Cevat'ın 1914'te baktığı gözle baktım. Tabi ki, bu benim için çok gurur verici. Her iki düşünürün ruhları şad olsun" dedi.

"Karadeniz başlangıçtı, inşallah Akdeniz'den de güzel haberler alacağız"

Karadeniz'in Türk insanı için bambaşka bir anlam taşıdığını vurgulayan Azerin, şunları aktardı:

"Bugün Türkiye'nin Karadeniz'de bir daha yazdığı destan, onu gösterdi ki; Karadeniz Türk insanı için bambaşka bir anlam taşıyor. Türkiye, Cumhurbaşkanı ve halkıyla birlikte büyük destanlar yazacak. Bu Karadeniz'de bir başlangıçtı, inşallah Akdeniz'den de güzel haberler alacağız. Türkiye Cumhuriyeti devleti, milleti öyle büyük bir devlet ve millettir ki; daima mazlumun yanında, zalimin karşısında olmuş bir devlet ve millettir. Onun için Allah bu millet ve devletin kapılarını her daim açık eyleyecek. Çünkü, niyeti güzel ve merhamet doludur. Onun için bereketi de bol olacak inşallah."

Açıklaması sonrasında "Çırpınırdın Karadeniz" şarkısını seslendiren Azerin, Türk'ün bayrağının tüm dünyada dalgalanacağını kaydetti.