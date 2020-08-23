"Çırpınırdı Karadeniz" şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı - Son Dakika

"Çırpınırdı Karadeniz" şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı

Türkiye'nin Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz bulmasının ardından birçok kişinin diline dolanan "Çırpınırdı Karadeniz" şarkısını söyleyen Azerbaycanlı sanatçı Azerin gazın bulunmasıyla sadece Türkiye'de değil dünya tarihinde yeni bir devrin açıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü yaptığı açıklamada Türkiye'nin Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz bulduğunu açıklamasının ardından sosyal medyada en çok paylaşılan şarkılardan biri de "Çırpınırdı Karadeniz" oldu. Bu şarkıyla bilinen Azerin de gaz keşfinin dünyada yeni bir devrin kapısını araladığını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kendisinin öz vatanı olduğunu ifade eden Azerin, "Azerbaycan'lı anneden olsam da, benim iki tane ana vatanım var. Onun için Türkiye'nin her bir başarısı her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi benimde başarımdır. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve bu yüce millet adına ben çok gururluyum. Düşünüyorum ki; sadece Türkiye'nin tarihinde değil dünyada yeni bir devir açıldı. Hem Türkiye adına hem de dünya insanlığı adına yeni bir devir açıldı" aktarımında bulundu.

"BU BİZİM BAŞLANGICIMIZDIR, TÜRKİYE 21. YÜZYILDA YENİDEN BİR DESTAN YAZDI"

2000'li yıllarda şair Zelimhan Yagup'un, "Dünya Türk'ün olacak" şiirini seslendirdiğinde bazılarının gülüp geçtiğini kaydeden Azerin, "O zaman demiştim ki; sadece ben de değil, akıllı insanlar, alimler, bilim adamları yani bu büyük ülkeye güvenen insanlar, gerçekten biliyorlar ki; 21'nci yüzyıl Türk'ün yüzyılı olacak. Bu bizim başlangıcımızdır, Türkiye 21'nci yüzyılda yeniden bir destan yazdı" şeklinde konuştu.

'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı

"BÜTÜN İSİMLER O KADAR ANLAMLI Kİ HEPSİ BİRER ŞİFRE"

Fatih sondaj gemisinden Tuna-1 kuyusuna kadar bütün isimlerin anlamlı ve her birisinin bir şifre olduğunu aktaran Azerin, "Fatih Sondaj Gemisinin, Tuna-1 kuyusunun, bütün isimler o kadar anlamlı ki her birisi bir şifre. Tabi ki, ben çok çok mutluyum. Hayırlı uğurlu olsun ve Allah nazardan saklasın Türkiyemizi. Türkiye'de her ne olursa; biz sevinçte de kederde de Azerbaycan halkı ve Azerbaycan devleti her daim Türkiye'nin yanında olacak. Türkiye'de Azerbaycan'ın yanında olmuştur" ifadelerini kullandı

"AHMET CEVAT'IN BAKIŞIYLA KARADENİZ'E BAKTIM"

"Çırpınırdın Karadeniz" şarkısının kendisine ayrıca bir gurur verdiğini belirten Azerin, "Çünkü ben, Çırpınırdın Karadeniz'i söylediğimde her zaman Ahmet Cevat'ın bakışıyla Karadeniz'e baktım. Biliyorsunuz ki; hem şairimiz Ahmet Cevat hem de bestekarımız Üzeyir bey Kafkas İslam Ordusu'ndan ilham alarak, minnet borcu olarak bu eseri meydana getirdiler. Ben Çırpınırdın Karadeniz'e Ahmet Cevat'ın 1914'te baktığı gözle baktım. Tabi ki, bu benim için çok gurur verici. Her iki düşünürün ruhları şad olsun" dedi.

'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı

"KARADENİZ BAŞLANGIÇTI, AKDENİZDE DE GÜZEL HABERLER ALACAĞIZ"

Karadeniz'in Türk insanı için bambaşka bir anlam taşıdığını vurgulayan Azerin, şunları aktardı "Bugün Türkiye'nin Karadeniz'de bir daha yazdığı destan, onu gösterdi ki; Karadeniz Türk insanı için bambaşka bir anlam taşıyor. Türkiye, Cumhurbaşkanı ve halkıyla birlikte büyük destanlar yazacak. Bu Karadeniz'de bir başlangıçtı, inşallah Akdeniz'den de güzel haberler alacağız. Türkiye Cumhuriyeti devleti, milleti öyle büyük bir devlet ve millettir ki; daima mazlumun yanında, zalimin karşısında olmuş bir devlet ve millettir. Onun için Allah bu millet ve devletin kapılarını her daim açık eyleyecek. Çünkü, niyeti güzel ve merhamet doludur. Onun için bereketi de bol olacak inşallah."

Açıklaması sonrasında "Çırpınırdın Karadeniz" şarkısını seslendiren Azerin, Türk'ün bayrağının tüm dünyada dalgalanacağını kaydetti.

Azerbaycan, Karadeniz, Türkiye, Magazin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 09:05

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin 'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı - Son Dakika Magazin

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