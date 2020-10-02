Azerbaycanlı sanatçı Azerin: Şükürler olsun Türkiye, tam destek veriyor - Son Dakika

ANKARA'da yaşayan ve 'Çırpınırdın Karadeniz' türküsüyle tanınan Azerbaycanlı sanatçı Azerin, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'i ziyaret etti. Azerin, "Şükürler olsun Türkiye, Azerbaycan'a tam destek veriyor" dedi.Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yaşayan Azerbaycanlı ses sanatçısı Azerin, Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'i makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Şimşek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında. Hiçbir zaman ayrımız gayrımız olmadı. Hep bir olduk, beraber olduk. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Devletimiz güçlü bir devlet. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, Ramazan Şimşek olarak Azerbaycan'da gönülden savaşmaya hazırım" dedi.'Çırpınırdın Karadeniz' türküsüyle tanınan Azerin ise "Şükürler olsun Türkiye, Azerbaycan'a tam destek veriyor. Destekleriniz için herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Öte yandan ziyaret sonrası Azerin, belediye binası önüne gelen 20 genç ile birlikte 'Çırpınırdın Karadeniz' türküsünü söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 17:03 - Kaynak: DHA
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