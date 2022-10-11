Bu sırada aracından inen Baghizada ile taksici arasında arbede yaşandı. Taksici tarafından darbedildiğini ve cep telefonunun kırıldığını öne süren Baghizada, olayın ardından polise şikayette bulundu.

Kaynak: AA

Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Azerbaycanlı şarkıcı kendisini darbettiğini öne sürdüğü taksiciden şikayetçi oldu - Son Dakika

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