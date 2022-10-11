Azerbaycanlı şarkıcı kendisini darbettiğini öne sürdüğü taksiciden şikayetçi oldu - Son Dakika
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Azerbaycanlı şarkıcı kendisini darbettiğini öne sürdüğü taksiciden şikayetçi oldu

11.10.2022 14:57
Azerbaycanlı şarkıcı kendisini darbettiğini öne sürdüğü taksiciden şikayetçi oldu

İstanbul Beyoğlu'nda Azerbaycanlı şarkıcı, aracına çarpıp kendisini darbettiğini ileri sürdüğü taksi şoföründen şikayetçi oldu.

İstanbul Beyoğlu'nda Azerbaycanlı şarkıcı, aracına çarpıp kendisini darbettiğini ileri sürdüğü taksi şoföründen şikayetçi oldu.

Beyoğlu'nda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 TCR 36 plakalı taksi, "Nergiz Bagieva" sahne adını kullanan Azerbaycanlı şarkıcı Habibakhanım Baghizada'nın (28) kullandığı otomobile sağ tarafından çarptı.

Taksi sürücüsü kazanın ardından durmayarak yoluna devam etti. Baghizada'nın korna çalarak uyardığı taksici, biraz ileride aracını park ederek Azerbaycanlı kadının kullandığı aracın yanına geldi.

Bu sırada aracından inen Baghizada ile taksici arasında arbede yaşandı. Taksici tarafından darbedildiğini ve cep telefonunun kırıldığını öne süren Baghizada, olayın ardından polise şikayette bulundu.

Baghizada'nın taksi sürücüsüyle yaşadığı arbede anı cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azerbaycanlı şarkıcı kendisini darbettiğini öne sürdüğü taksiciden şikayetçi oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Azerbaycanlı şarkıcı kendisini darbettiğini öne sürdüğü taksiciden şikayetçi oldu - Son Dakika
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