Azerbaycanlı şarkıcı, Türkçe şarkısıyla dünyaya sesleniyor - Son Dakika

KENDİNE has tarzıyla yorumladığı Azerbaycan türküleri ile dünya müzik listelerinde yer alan Seyran İsmailkhanov, "Yar Yar" adlı yeni teklisini müzikseverlerin beğenisine sundu. Dünyanın pek çok yerinde konserler veren ve beş dilde şarkılar söyleyen İsmailkhanov, yine Türkçe söylediği yeni şarkısıyla dünyaya seslenmeye devam ediyor. Almanya'da yaşayan Azerbaycanlı Şarkıcı Seyran İsmailkhanov, yeni teklisi "Yar Yar" ile adından söz ettiriyor. Sanatçı, sözü ve müziği kendisine, düzenlemesi ise Tacikistanlı ünlü aranjör Manucer Ahmadzade'ye ait olan Türkçe şarkısı ile beğeni topluyor. İsmailkhanov, Doğu ve Batı enstrümanlarını bir araya getirdiği etnik pop tarzındaki yeni şarkısında kendine has yorumuyla da dikkat çekiyor. Yeni şarkısına dansçılar eşliğinde, Almanya'nın Essen şehrinde klip çeken Seyran İsmailkhanov, dünyaya Türkçe seslenmekten dolayı çok mutlu olduğunu ve Türkçe şarkılar söylemeye devam edeceğini belirtiyor. Müziğin evrenselliğine dikkat çeken Seyran İsmailkhanov "Müzik, tüm insanlığın ortak paydası. Özellikle dünyanın geçirdiği bu zor günlere bir nefes olabilmek adına; sevginin ve aşkın gücünü anlattığım yeni şarkımı tüm insanlara armağan etmek istedim" dedi.

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