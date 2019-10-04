Son Dakika Haberleri: Azerbaycanlı satranç ustası Teymur Recebov dünya şampiyonu oldu
Son Dakika Spor Haber

Azerbaycanlı satranç ustası Teymur Recebov dünya şampiyonu oldu

1 saat önce

Azerbaycanlı satranç ustası Teymur Recebov, Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) Dünya Kupası'nın finalinde Çinli rakibi Ding Liren'i yendi.

Azerbaycanlı satranç ustası Teymur Recebov dünya şampiyonu oldu, System.String[]

Azerbaycanlı satranç ustası Teymur Recebov, Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) Dünya Kupası'nın finalinde Çinli rakibi Ding Liren'i yendi.

Rusya'nın Khanty-Mansiysk kentinde düzenlenen Dünya Kupası'nın finalinde Çinli rakibi Ding Liren ile 25 ve 10'ar dakikalık karşılaşmalarda 2-2'lik beraberlik elde eden Recebov, 5'er dakikalık iki seti de kazanarak adını zirveye yazdırdı.

Bu zaferiyle Recebov, satrançta Dünya Kupası'nı kazanan ilk Azerbaycanlı oldu.

Recebov 110 bin, Ding Liren ise 80 bin dolar ödül kazanırken, her iki sporcu 2020 Adaylar Turnuvası'nda oynamayı da garantiledi.

Rusya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 08:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Max Kruse, Antalyaspor maçında da İstiklal Marşı'nı okudu!
A Milli Takımımızın kadrosu belli oldu! Fenerbahçe-Antalyaspor maçında ilk gol geldi! Ünlü dövüşçü Maxim Novoselov ayıyla antrenman yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 21:40:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Azerbaycanlı satranç ustası Teymur Recebov dünya şampiyonu oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]