5. İslami Dayanışma Oyunları açılış töreni (3)
09.08.2022 23:49
Azerbaycanlı sporcuların sahneye gelişi Suudi Arabistanlı sporcuların gelişi Birleşik Arap Emirlikleri sporcularının gelişi Türk sporcuların gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sporcuları selamlamasıo KONYA - 5. İslami Dayanışma Oyunları açılış töreni.
Azerbaycanlı sporcuların sahneye gelişi
Suudi Arabistanlı sporcuların gelişi
Birleşik Arap Emirlikleri sporcularının gelişi
Türk sporcuların gelişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sporcuları selamlamasıo
KONYA - 5. İslami Dayanışma Oyunları açılış töreni.
Kaynak: AA
Birleşik Arap Emirlikleri, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika
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