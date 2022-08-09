5. İslami Dayanışma Oyunları açılış töreni (3) - Son Dakika
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5. İslami Dayanışma Oyunları açılış töreni (3)

09.08.2022 23:49
5. İslami Dayanışma Oyunları açılış töreni (3)

Azerbaycanlı sporcuların sahneye gelişi Suudi Arabistanlı sporcuların gelişi Birleşik Arap Emirlikleri sporcularının gelişi Türk sporcuların gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sporcuları selamlamasıo KONYA - 5. İslami Dayanışma Oyunları açılış töreni.

Azerbaycanlı sporcuların sahneye gelişi

Suudi Arabistanlı sporcuların gelişi

Birleşik Arap Emirlikleri sporcularının gelişi

Türk sporcuların gelişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sporcuları selamlamasıo

KONYA - 5. İslami Dayanışma Oyunları açılış töreni.

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Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 5. İslami Dayanışma Oyunları açılış töreni (3) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:39 Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirdi! 5'nci İslami Dayanışma Oyunları'nda 56 ülkeden binlerce sporcu yarışacak
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SON DAKİKA: 5. İslami Dayanışma Oyunları açılış töreni (3) - Son Dakika
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