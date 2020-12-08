Azerbaycanlı ve Türk dağcılar "Haydar Zirvesi" ve "Atatürk Zirvesi"ne tırmandı - Son Dakika

Azerbaycanlı ve Türk dağcılardan oluşan bir grup "Haydar Zirvesi" ve "Atatürk Zirvesi"ne tırmanarak, Azerbaycan halkının ulusal lideri Haydar Aliyev ve Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının Press Sekreteri İrada İbrahimova'nın verdiği bilgiye göre, Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Firdovsi Aliyev'in liderliğindeki grup üyeleri, ilk olarak Ulusal Lider Haydar Aliyev ve kardeş Türk halkının büyük lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün Bakü'deki heykeli önüne çelenk koydu.

Büyük Kafkasya'nın Başdağ sıradağlarının karlı yamaçlarını aşan dağcılar, zafer sevinci ile "Haydar Zirvesi" ve "Atatürk Zirvesi"ne tırmandı. Zorlu şartlara rağmen zirveye tırmanan dağcılar, zirvede Azerbaycan ve Türkiye bayraklarını dalgalandırıldı.

Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının Press Sekreteri İrada İbrahimova, Azerbaycan'ın Karabağ'da kazandığı zafer günlerinde bu zirveleri ziyaret etmenin büyük bir onur olduğunu belirtti.

(Derya Yetim/İHA)