Azerbaycanlı ve Türk iş insanları iftar programında buluştu - Son Dakika

Azerbaycan Türkiye İş Adamları Birliğinin (ATİB) düzenlediği iftar, iki ülkenin iş insanlarını bir araya getirdi.

Bakü'de ATİB Başkanı Cemal Yangın'ın ev sahipliğinde düzenlenen programa, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf, Büyükelçilik müşavirleri, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, iş insanları ve şehit aileleri katıldı.

Büyükelçi Bağcı, burada yaptığı konuşmada, Azerbaycan'daki Türk iş insanı derneklerinin Türkiye ve Azerbaycan arasındaki köprüyü daha da sağlamlaştırmak için büyük gayret gösterdiğini söyledi.

Bağcı, bu derneklerin, yaşadıkları toplumun temel sorunlarının çözümü için projeler üreterek hayata geçirdiğini belirtti.

Karabağ Savaşı'ndan da iş insanlarının askerlerin ve şehit ailelerinin yanında olduğunu hatırlatan Bağcı, başarılı çalışmalarından dolayı ATİB'i kutladı.

YTB Başkan Yardımcısı Yusuf, Azerbaycan'da faaliyet gösteren Türk iş insanlarının ülkenin gelişimine büyük katkılar sunduğunu vurguladı.

Türkiye'de eğitim gören Azerbaycanlıların da ülkenin gelişimde önemli rol oynadığını belirten Yusuf, "Azerbaycanlı üniversite öğrencisinin gerçek bir aydın olması için ihtiyaç duyulan alanlarda da biz onlara gerekli desteği ve katkıyı veriyoruz, vermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"Burası bizim için manevi görev alanıdır"

ATİB Başkanı Yangın, davete katılanlara, özellikle şehit ailelerine teşekkürlerini iletti.

Devletin iş insanlarına her türlü desteği verdiğini, bu kişilerin de ülkenin kalkınması için çalışması gerektiğini vurgulayan Yangın, "Şimdi sıra Karabağ'da. Karabağ'ın inkişafı için iş insanlarının görev almasını teklif ediyorum. Burası bizim için manevi görev alanıdır. Üzerimize düşen bütün vazifeleri alnımızın akıyla başımız dik yapmalıyız." diye konuştu.