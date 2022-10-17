Azerbaycanlılar, Ermenistan'ın katliamlarını ve provokasyonlarını New York'ta protesto etti - Son Dakika
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Azerbaycanlılar, Ermenistan'ın katliamlarını ve provokasyonlarını New York'ta protesto etti

17.10.2022 22:03
Azerbaycanlılar, Ermenistan'ın katliamlarını ve provokasyonlarını New York'ta protesto etti

ABD'nin New York kentinde Azerbaycan Diaspora Komitesi'nin desteğiyle İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün ofisi önünde Ermenistan'ın provokasyonları protesto edildi.

ABD'nin New York kentinde Azerbaycan Diaspora Komitesi'nin desteğiyle İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün ofisi önünde Ermenistan'ın provokasyonları protesto edildi.

ABD'nin New York kentinde Azerbaycan Diaspora Komitesi'nin desteğiyle Azerbaycan Amerikan Kadınlar Derneği ve New York Azerbaycan Kültür Merkezi tarafından Ermenistan'ın provokasyonları ve katliamları protesto edildi. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün ofisi önünde düzenlenen protestoda göstericiler ellerinde, Berde, Gence ve Hocavend'de Ermenistan tarafından kazılan toplu mezarların fotoğrafları ile "Azerbaycan barış istiyor, Ermenistan savaş istiyor" ifadeleri yer alan pankartlar taşıdı.

Türkiye, Azerbaycan ve ABD bayrakları taşıyan Göstericiler, Ermenistan'ın provokasyonlarına son vermesi çağrısında bulundu. Yoldan geçenlere ise, Azerbaycan gerçeklerini anlatan bilgilendirici kitapçıklar dağıtılarak Ermenistan'ın katliamları ve provokasyonları hakkında bilgi verildi. Göstericiler, eylemleri boyunca New York polisi tarafından korundu. - NEW YORK

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Kaynak: İHA

Ermenistan, Azerbaycan, New York, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Azerbaycanlılar, Ermenistan'ın katliamlarını ve provokasyonlarını New York'ta protesto etti - Son Dakika

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