Azerbaycanlılar kurtarılan toprakların sevincini yaşıyor - Son Dakika

Azerbaycanlılar kurtarılan toprakların sevincini yaşıyor

Azerbaycanlılar, işgal altındaki topraklardan bazı yerleşim birimlerinin Azerbaycan ordusunca kurtarılmasının sevincini yaşıyor.

Azerbaycanlılar, işgal altındaki topraklardan bazı yerleşim birimlerinin Azerbaycan ordusunca kurtarılmasının sevincini yaşıyor.

Azerbaycan'ın tüm bölgelerinde sokakları bayraklarla süsleyen halk birbirini ordunun başarısı dolayısıyla kutluyor.

Orduya ait hoparlörlü araçlar da sokakları gezerek, işgalden kurtarılan yerlerle ilgili bilgi veriyor.

Araç, geçtiği tüm sokaklarda halkın tezahüratları ve sevgi gösterileriyle karşılanıyor.

"En büyük asker bizim asker", "Karabağ bizimdir, bizim olacak" sloganları atan vatandaşlar, askerleri alkışlarla selamlıyor.

Azerbaycan ordusu, dün 8 yerleşim birimini işgalden kurtarmış, Sugovuşan merkezine Azerbaycan bayrağı dikilmişti.

Azerbaycanlılar kurtarılan toprakların sevincini yaşıyor
Azerbaycanlılar kurtarılan toprakların sevincini yaşıyor
Azerbaycanlılar kurtarılan toprakların sevincini yaşıyor
Azerbaycanlılar kurtarılan toprakların sevincini yaşıyor

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 12:35 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azerbaycanlılar kurtarılan toprakların sevincini yaşıyor - Son Dakika

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