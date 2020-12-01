Azerbaycanlılar, Laçın'ın işgalden kurtuluşunu kutluyor - Son Dakika

Azerbaycanlılar, Laçın'ın işgalden kurtuluşunu kutluyor

01.12.2020 14:17

Azerbaycanlılar, 28 yıl Ermenistan'ın esaretinde kalan Laçın bölgesinin işgalden kurtarılmasını kutlamak ve şehitleri anmak için Bakü Şehitler Hıyabanı'na akın etti.

Azerbaycanlılar, 28 yıl Ermenistan'ın esaretinde kalan Laçın bölgesinin işgalden kurtarılmasını kutlamak ve şehitleri anmak için Bakü Şehitler Hıyabanı'na akın etti.

Azerbaycan ordusunun Laçın'a girmesinin ardından binlerce Azerbaycanlı, Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla Şehitler Hıyabanı'na ziyarette bulundu.

Burada birbirini kutlayan vatandaşlar, türkü ve marşlar söyleyip sloganlar atarak sevinç gösterisinde bulundu.

Ziyarete gelen Laçınlılar da ata yurtlarının işgalden kurtarılması dolayısıyla sevinç gözyaşları döktü.

Bakü sokaklarında da Laçın'ın kurtarılışının coşkusu yaşandı. Vatandaşlar, sokaklarda kortej şeklinde turlayarak kutlama yaptı.

Laçınlı Günel İsmayılova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Laçın'da doğduğunu fakat 4 yaşında orayı terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

İsmayılova, "Bugüne kadar hep Laçın'a dönmek arzusuyla yaşadık. Şimdi sevincimi kelimelerle ifade edemiyorum. Buraya şehit kardeşlerimizden helallik almaya geldik. Ben öğretmenim. Laçın'a dönüp mesleğimi sürdüreceğim." ifadelerini kullandı.

Natig Dağlaroğlu isimli Laçınlı ise "1992'den itibaren vatansız yaşıyorduk. Başkomutanımıza çok teşekkür ediyorum. Burada Azerbaycan bayraklarının yanında Türk bayrakları da asılı. Allah iki kardeş ülkeyi var etsin. Bize destek olan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Laçın'dan ağlaya ağlaya çıktık, güle güle döneceğiz." diye konuştu.

Çok sevinçli olduğunu vurgulayan Laçınlı Ağa Sadıkov da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Sehlab Abdullayev de 28 yıllık hasretlerine son verildiği için mutlu olduklarını vurgulayarak vatanlarına kavuşmalarını Azerbaycan ordusuna ve şehitlere borçlu olduklarını dile getirdi.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda, 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.

Ermenistan ordusu 20 Kasım'da Ağdam'dan, 25 Kasım'da Kelbecer'den, bugün ise Laçın'dan çekilmek zorunda kaldı.

Azerbaycanlılar, Laçın'ın işgalden kurtuluşunu kutluyor
Azerbaycanlılar, Laçın'ın işgalden kurtuluşunu kutluyor
Azerbaycanlılar, Laçın'ın işgalden kurtuluşunu kutluyor
Azerbaycanlılar, Laçın'ın işgalden kurtuluşunu kutluyor

Azerbaycan, Ermenistan, Türk, Bakü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azerbaycanlılar, Laçın'ın işgalden kurtuluşunu kutluyor - Son Dakika


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