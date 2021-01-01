Azerbaycanlılar yeni yıla şehitliklerde girdi - Son Dakika

Azerbaycanlılar yeni yıla şehitliklerde girdi

01.01.2021 11:37

Şehitliklerden görüntüler Polis araçlarının siren çalması Dilek balonlarının uçurulması Azerbaycan'da halk, 2021 yılına girerken, Dağlık Karabağ'daki topraklarını Ermenistan'ın işgalinden kurtaran şehitlerini unutmadı.

Şehitliklerden görüntüler

Polis araçlarının siren çalması

Dilek balonlarının uçurulması Azerbaycan'da halk, 2021 yılına girerken, Dağlık Karabağ'daki topraklarını Ermenistan'ın işgalinden kurtaran şehitlerini unutmadı.

Azerbaycanlılar, 2020 yılının son dakikalarında, başta Bakü'de olmak üzere tüm illerdeki şehitliklerde toplanmaya başladı.

Ellerinde Azerbaycan bayrakları taşıyan vatandaşlar, yeni yıla 2. Dağlık Karabağ savaşında şehit olan askerleri anarak girdi.

Şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda kişi, şehitlerin mezarları başında saygı duruşunda bulundu, mili marşı okudu. "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı atan vatandaşlar, "Şehit anası başını dik tut" sloganıyla şehit ailelerini teselli etmeye çalıştı.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı ve 10 Kasım'da Ermenistan'ın yenilgisini kabul eden anlaşmaya imza atmasıyla sona eren, 44 gün süren 2. Dağlık Karabağ savaşında 2823 Azerbaycan askerinin şehit olduğu açıklanmıştı.

Azerbaycanlılar yeni yıla şehitliklerde girdi
Azerbaycanlılar yeni yıla şehitliklerde girdi
Azerbaycanlılar yeni yıla şehitliklerde girdi
Azerbaycanlılar yeni yıla şehitliklerde girdi

Dağlık Karabağ, Azerbaycan, Ermenistan, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azerbaycanlılar yeni yıla şehitliklerde girdi - Son Dakika


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