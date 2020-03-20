Azerbaycanlılardan Gülbey'in tayin kararına tepki - Son Dakika

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey'in Iğdır Valiliğinin talebiyle Iğdır'dan Çorum iline tayinin yapılmasını duyan Iğdır halkı ve Azerbaycanlı vatandaşlar ASİMDER Genel Merkezini ziyaret ederek geçmiş olsun temennilerinde bulundular.



Misafirleri karşılayan ASİMDER Genel Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Erhan Hacıkasımoğlu, "Genel Başkanımız Göksel Gülbey Çorum iline tayinin çıkartılmasından dolayı hazırlıklarla uğraştığından bugün sizleri karşılayamadı. ASİMDER yönetimi ve üyeleri her zaman genel başkanın yanındadır, bunu herkes böyle bilsin biz mücadele derneğiyiz onun için mücadele etmeyi severiz. Siz değerli misafirlerimizi derneğimizde ağırlamaktan onur duyuyoruz. Genel Başkanımız Göksel Gülbey'in uğradığı bu haksızlığa sessiz kalmayıp yanımızda olduğunuz içinde ayrıca teşekkür ederim. Bu olay derneğimizle Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Quliyev iledir. Bu konu genel başkanımız Göksel Gülbey'inin ne şahsi nede memurluk görevi ile alakadar değildir. Iğdır Valiliğine Başkonsolos Nuru Quliyev tarafından yazılan bir şikayet yazsına istinaden tayin işleminin yapılması haksız ve hukuksuz bir olaydır, unutmayın Türkiye hukuk ülkesidir. 657 Devlet memurları kanununda bu olayın yeri yoktur Başkonsolos Quliyev, genel başkanımıza bu olayla ilgili iki ayrı mahkeme davası açmıştır genel başkanımız her ikisinden de suçsuz bulunmuştur. Bizler eminiz genel başkanımız yakın zamanda yine aramızda olacaktır" dedi.



Iğdır Üniversitesinde okuyan Azerbaycanlı öğrenciler adına söz alan Ramil Eliyev ve Elnur Ceferov, ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey'i 5 yıldan beri tanıdıklarını hep Azerbaycan'ın yanında olduğunu hak davasının Türkiye2de en güçlü sesi olduğunu bu yüzdende ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey'in yanında olduklarını söylediler.



Karabağ Gazisi Ali Alverdiyev ise, "Ben Karabağ savaşında iki kez yaralandım, Gülbey'in yıllardır faaliyetlerini takip ediyorum. Haksızlığa uğradığını duyunca kalktım geldim. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum lütfen bu yanlış ve haksızlığın düzelmesi için sessimizi duyun" dedi.



Iğdırlı misafirleri temsilen söz alan Gökhan Osman, bu tayinin arkasında ne gibi gizli yapılan plan ve hesaplarla ilgili kamuoyunda söylentiler dolaştığını bu söylentilerin doğru olup olmadığı konusunda kamuoyunun aydınlatılmasını istedi. - IĞDIR