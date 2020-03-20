Azerbaycanlılardan Gülbey'in tayin kararına tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Azerbaycanlılardan Gülbey'in tayin kararına tepki - Son Dakika

Azerbaycanlılardan Gülbey'in tayin kararına tepki

6 saat önce

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey'in Iğdır Valiliğinin talebiyle Iğdır'dan Çorum iline tayinin yapılmasını duyan Iğdır halkı ve Azerbaycanlı vatandaşlar ASİMDER Genel Merkezini ziyaret ederek geçmiş olsun temennilerinde bulundular.

Azerbaycanlılardan Gülbey'in tayin kararına tepki, System.String[]

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey'in Iğdır Valiliğinin talebiyle Iğdır'dan Çorum iline tayinin yapılmasını duyan Iğdır halkı ve Azerbaycanlı vatandaşlar ASİMDER Genel Merkezini ziyaret ederek geçmiş olsun temennilerinde bulundular.


Misafirleri karşılayan ASİMDER Genel Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Erhan Hacıkasımoğlu, "Genel Başkanımız Göksel Gülbey Çorum iline tayinin çıkartılmasından dolayı hazırlıklarla uğraştığından bugün sizleri karşılayamadı. ASİMDER yönetimi ve üyeleri her zaman genel başkanın yanındadır, bunu herkes böyle bilsin biz mücadele derneğiyiz onun için mücadele etmeyi severiz. Siz değerli misafirlerimizi derneğimizde ağırlamaktan onur duyuyoruz. Genel Başkanımız Göksel Gülbey'in uğradığı bu haksızlığa sessiz kalmayıp yanımızda olduğunuz içinde ayrıca teşekkür ederim. Bu olay derneğimizle Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Quliyev iledir. Bu konu genel başkanımız Göksel Gülbey'inin ne şahsi nede memurluk görevi ile alakadar değildir. Iğdır Valiliğine Başkonsolos Nuru Quliyev tarafından yazılan bir şikayet yazsına istinaden tayin işleminin yapılması haksız ve hukuksuz bir olaydır, unutmayın Türkiye hukuk ülkesidir. 657 Devlet memurları kanununda bu olayın yeri yoktur Başkonsolos Quliyev, genel başkanımıza bu olayla ilgili iki ayrı mahkeme davası açmıştır genel başkanımız her ikisinden de suçsuz bulunmuştur. Bizler eminiz genel başkanımız yakın zamanda yine aramızda olacaktır" dedi.


Iğdır Üniversitesinde okuyan Azerbaycanlı öğrenciler adına söz alan Ramil Eliyev ve Elnur Ceferov, ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey'i 5 yıldan beri tanıdıklarını hep Azerbaycan'ın yanında olduğunu hak davasının Türkiye2de en güçlü sesi olduğunu bu yüzdende ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey'in yanında olduklarını söylediler.


Karabağ Gazisi Ali Alverdiyev ise, "Ben Karabağ savaşında iki kez yaralandım, Gülbey'in yıllardır faaliyetlerini takip ediyorum. Haksızlığa uğradığını duyunca kalktım geldim. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum lütfen bu yanlış ve haksızlığın düzelmesi için sessimizi duyun" dedi.


Iğdırlı misafirleri temsilen söz alan Gökhan Osman, bu tayinin arkasında ne gibi gizli yapılan plan ve hesaplarla ilgili kamuoyunda söylentiler dolaştığını bu söylentilerin doğru olup olmadığı konusunda kamuoyunun aydınlatılmasını istedi. - IĞDIR

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:44 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbullular 'evde kal' çağrısına uymadı! Belgrad Ormanı'na akın ettiler
Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu Koronavirüs yüzünden kan stokları azalan Kızılay çağrı yaptı: Kan bağışında virüs bulaşmaz Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirildi" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1433'e yükseldi Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1433'e yükseldi         
13:24
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Cuma ve cemaatle namazda ısrar, caiz değil Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Cuma ve cemaatle namazda ısrar, caiz değil         
11:48
Sıla ve Yalın, evden çıkmayan hayranlarına Instagram üzerinden konser vererek rekor kırdı Sıla ve Yalın, evden çıkmayan hayranlarına Instagram üzerinden konser vererek rekor kırdı         
11:43
Altın yükselişe geçti! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Altın yükselişe geçti! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları         
10:58
Tokat'taki bir market zinciri koronavirüs için şeffaf branda ile önlem aldı Tokat'taki bir market zinciri koronavirüs için şeffaf branda ile önlem aldı         
10:28
Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı         
10:01
Beşiktaş Belediye'si koronavirüs önlemleri kapsamında nikah törenlerine yeni düzenleme getirdi Beşiktaş Belediye'si koronavirüs önlemleri kapsamında nikah törenlerine yeni düzenleme getirdi         
09:58
Haftanın son işlem gününde dolar kaç liradan işlem görüyor? Haftanın son işlem gününde dolar kaç liradan işlem görüyor?         
09:58
Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak         
09:57
Ronaldinho, pasaportu aldığı Dalia Lopez'in mahkemeye çıkamaması nedeniyle hapishaneden çıkamadı Ronaldinho, pasaportu aldığı Dalia Lopez'in mahkemeye çıkamaması nedeniyle hapishaneden çıkamadı         
09:53
Türkiye'ye dönüş yapan Ümit Özat, kendisini 14 gün karantinaya alacak Türkiye'ye dönüş yapan Ümit Özat, kendisini 14 gün karantinaya alacak         
09:10
Ali Vefa, hayatını karartan hasta babasını tedavi etmeye karar verdi! Mucize Doktor'un 28. bölüm fragman yayınlandı Ali Vefa, hayatını karartan hasta babasını tedavi etmeye karar verdi! Mucize Doktor'un 28. bölüm fragman yayınlandı         
08:18
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi 40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi         
05:58
Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi         
02:17
Koronavirüs sebebiyle kısmi sokağa çıkma yasağının olduğu Fransa'da polis, evsizlere ceza kesti Koronavirüs sebebiyle kısmi sokağa çıkma yasağının olduğu Fransa'da polis, evsizlere ceza kesti         
00:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 19:11:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Azerbaycanlılardan Gülbey'in tayin kararına tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]