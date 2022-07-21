Azerbaycanlıların Karabağ'a dönüşü devam ediyor - Son Dakika
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Azerbaycanlıların Karabağ'a dönüşü devam ediyor

21.07.2022 17:26
Azerbaycanlıların Karabağ'a dönüşü devam ediyor

Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı bölgelerinden Zengilan şehrinin Ağalı köyüne 10 aile daha yerleştirildi.

Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı bölgelerinden Zengilan şehrinin Ağalı köyüne 10 aile daha yerleştirildi.

Azerbaycan'da 2'inci Karabağ savaşı ile Ermenistan'dan geri alınan topraklara Azerbaycanlıların dönüşleri devam ediyor. Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'da ilk "akıllı köy" projesinin gerçekleştirildiği Zengilan şehrinin Ağalı köyüne 10 aile olmak üzere yaklaşık 48 kişi daha yerleştirildi.

Dört aşamada gerçekleştirilecek olan sürecin ilk etabında 40'tan fazla ailenin Ağalı köyüne yerleştirilmesi planlanıyor. Akıllı ev sistemiyle donatılan evlere yerleştirilen vatandaşların istihdam, sosyal, eğitim ve sağlık meseleleri ilgili kurumlar tarafından sağlanacak.

"Daimi olarak yaşamaya geldik"

Anne ve babasının eskiden Ağalı köyünde yaşadığını belirten Valeh İsmayılov, "Bu topraklarda yaşamak için buraya gelmeye karar verdim. Buraya ailemle geldim. İki çocuğum, eşim ve annemle beraber. Burada daimi olarak yaşamaya geldik" dedi.

"Torunlarımın elinden tutarak kendi vatanıma döndüm"

Her zaman torunlarının elinden tutarak kendi topraklarına dönmeyi arzuladığını ifade eden Tukezban Mahmudov, "Bugün bu arzuma ulaştım. Torunlarımın elinden tutarak kendi vatanıma döndüm. Allah şehitlerimize rahmet etsin. Burada olmamızı ilk olarak onlar sağladı. Gazilerimize ve Cumhurbaşkanımıza bize bu sevinci yaşattıkları için sağlık diliyorum" diye konuştu.

"Bin 300 kişi Ağalı'ya geri dönmek istiyor"

Tarihi bir olaya şahit olduklarını vurgulayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın Zengilan Özel Temsilcisi Vahid Hacıyev, "Karabağ'a büyük dönüşün ilk adımının ikinci aşamasını gerçekleştiriyoruz. Bu münasebetle bütün Azerbaycan ve Türk milletini tebrik ediyorum. Önümüzdeki 5 gün içinde toplamda 41 aileni Ağalı köyüne yerleştirmeyi planlıyoruz. Evler tam hazır olduğunda önümüzdeki aylarda da aileleri buraya yerleştirmeye devam edeceğiz. Bin 457 Ağalı köyü sakini Azerbaycan'ın farklı yerlerinde yaşıyor. Onlardan bin 300'ü köye taşınmak niyetlerini bize iletti. Buraya taşınan vatandaşların rahat bir şekilde hayatlarını sürdürebilmesi için gerekli imkanları oluşturduk" dedi. - BAKÜ

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Kaynak: İHA

Ermenistan, Azerbaycan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Azerbaycanlıların Karabağ'a dönüşü devam ediyor - Son Dakika

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