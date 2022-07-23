Azerbaycanlıların Karabağ'a dönüşü devam ediyor

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Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı bölgelerinden Zengilan şehrinin Ağalı köyüne 10 aile daha yerleştirildi.

Azerbaycan'da 2'inci Karabağ savaşı ile Ermenistan'dan geri alınan topraklara Azerbaycanlıların dönüşleri devam ediyor. Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'da ilk "akıllı köy" projesinin gerçekleştirildiği Zengilan şehrinin Ağalı köyüne 10 aile olmak üzere yaklaşık 48 kişi daha yerleştirildi.

Dört aşamada gerçekleştirilecek olan sürecin ilk etabında 40'tan fazla ailenin Ağalı köyüne yerleştirilmesi planlanıyor. Akıllı ev sistemiyle donatılan evlere yerleştirilen vatandaşların istihdam, sosyal, eğitim ve sağlık meseleleri ilgili kurumlar tarafından sağlanacak.