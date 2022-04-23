Azerbaycanlıların Şuşa'daki Zafer Kurultayı sona erdi - Son Dakika

Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da düzenlenen Dünya Azerbaycanlıları 5. Kurultayı, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e, UNESCO'ya, Birleşmiş Milletler Çevre Programına (UNEP), Ermenistan'ın döşediği mayınların oluşturduğu sorunlarla ilgili dünya kamuoyuna başvurular ve ortak bildirinin kabul edilmesiyle sona erdi.

Dün başlayan ve açılışına Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katıldığı "Zafer Kurultayı" isimli etkinlik, bugün de devam etti.

Dünyanın 65 ülkesinden yaklaşık 400 Azerbaycanlının katıldığı kurultayda, Cumhurbaşkanı Aliyev'e, işgal döneminde Ermenilerin kültürel anıtlara karşı gerçekleştirdiği yıkımla ilgili UNESCO'ya, çevreye verdiği zararlar nedeniyle UNEP'e, mayınların neden olduğu sorunlar dolayısıyla dünya kamuoyuna müracaatlar kabul edildi.

Kurultay, katılımcıların ortak bildiriyi kabul etmesiyle sona erdi.

Etkinlik kapsamında Azerbaycanlı sanatçıların sunduğu müzik ve dans gösterileri de katılımcılardan büyük ilgi gördü.

"Bir milletin iki diasporası olmaz, yönünde gayret sarf ediyoruz"

Kurultaya katılan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, işgalden kurtarılan topraklarda Azerbaycan'ın hayata geçirdiği imar çalışmalarının gelecek açısından ümit verici olduğunu, işgal döneminde yaşanan yıkım ve soykırımların ise insanlık adına üzüntü doğurduğunu söyledi.

Yusuf, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in "Bir milletin iki diasporası olmaz" sözlerini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Diasporalarımız birbirine destek veriyor. Bizim güçlü olduğumuz yerlerde biz Azerbaycan'a, Azerbaycan'ın güçlü olduğu yerlerde Azerbaycan bize destek veriyor. 'Bir milletin iki diasporası olmaz.' yönünde gayret sarf ediyoruz. Ama yolun daha başındayız. Türkiye diasporası çok daha güçlü ve eski. Azerbaycan da bu yönde ciddi adımlar atıyor. Kısa sürede de çok güzel mesafeler aldılar."

Azerbaycan'la diaspora ilişkilerini sadece ikili düzeyde değil Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde de sürdürdüklerini, bu konuda da YTB'nin öncü olduğunu vurgulayan Yusuf, "Kurumumuz Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'la ortak diaspora faaliyetleri yapmaya da gayret ediyor." diye konuştu.