Azerbeycan'a destek gösterisi düzenlendi - NEW - Son Dakika

Gösteriden görüntüler

Bildiri okunması NEW YORK - ABD'nin New York şehrinde Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırıları ve Dağlık Karabağ'ı işgal etmesi protesto edildi. Birleşmiş Milletler (BM) önünde toplanan kalabalık "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Karabağ Azerbaycan'dır", "Ermenistan terörizmini durdurun" şeklinde sloganlar attı. Göstericiler taşıdıkları dövizlerdeki yazılarda da Ermenistan'ın işgalci ve saldırgan tutumunu eleştirdi.