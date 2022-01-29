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Azerbeycanlı sanatçı Orkhan Mammadov'un Estetiğin Canlanması eseri - Son Dakika

Azerbeycanlı sanatçı Orkhan Mammadov'un Estetiğin Canlanması eseri

29.01.2022 16:47

Görüntü dökümü: Sergiden detaylar NEW ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesindeki Luma Studio'da, Azerbeycanlı sanatçı Orkhan Mammadov'un 'Revival of Aesthetics" (Estetiğin Canlanması) adlı eseri sergilendi.

Görüntü dökümü:

Sergiden detaylar NEW ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesindeki Luma Studio'da, Azerbeycanlı sanatçı Orkhan Mammadov'un 'Revival of Aesthetics" (Estetiğin Canlanması) adlı eseri sergilendi. Daha önceki eserlerinde yapay zeka ile halı dokuyan ve geleneksel desenler işleyen Mammadov, bu kez Azerbaycan'ın kültürel mirası olan halılarını 'Estetiğin Canlanması' adlı eseriyle NFT haline getirdi ve 150 binden fazla halı ve kilim görüntüsü içeren eserini, New York'ta sergiledi.

Azerbeycanlı sanatçı Orkhan Mammadov'un Estetiğin Canlanması eseri
Azerbeycanlı sanatçı Orkhan Mammadov'un Estetiğin Canlanması eseri
Azerbeycanlı sanatçı Orkhan Mammadov'un Estetiğin Canlanması eseri

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Manhattan, New York, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azerbeycanlı sanatçı Orkhan Mammadov'un Estetiğin Canlanması eseri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azerbeycanlı sanatçı Orkhan Mammadov'un Estetiğin Canlanması eseri - Son Dakika
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