Son dakika haberi: - Azeri askerleri Ermenistan'a ait yeni araçlar ve mühimmatlar ele geçirdi

Son dakika haberler... - Azeri askerleri Ermenistan'a ait yeni araçlar ve mühimmatlar ele geçirdi Azerbaycan, Ermenistan işgalindeki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı operasyonlarda Ermenistan birliklerine ait çok sayıda araç ve mühimmat ele geçirdi.

- Azeri askerleri Ermenistan'a ait yeni araçlar ve mühimmatlar ele geçirdi TERTER - Azerbaycan, Ermenistan işgalindeki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı operasyonlarda Ermenistan birliklerine ait çok sayıda araç ve mühimmat ele geçirdi. Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik Ermenistan'a karşı yürüttüğü operasyonlar başarıyla devam ediyor. Azerbaycan ordusu, işgalden kurtardığı bölgelerde Ermenistan ordusuna ait çok sayıda araç ve mühimmat ele geçirdi. Ele geçirilen araç ve mühimmatların görüntüsü, Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Görüntülerde mevzilerinden kaçan Ermenistan askerlerinin araçları yer aldı.

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