Son Dakika Haberleri: Azeri Çocuklar İzmir'de Yabancılık Çekmedi

Azeri Çocuklar İzmir'de Yabancılık Çekmedi

29 dakika önce

- Azeri çocuklar İzmir'de yabancılık çekmediİZMİR - İzmir'de devam eden Uluslararası U12 İzmir Cup'ta mücadele eden Azerbaycan temsilcisi Neftchi Bakü'nün Teknik Direktörü Emin Salmanov, kendilerini evlerinde hissettiklerini söyledi.

- Azeri çocuklar İzmir'de yabancılık çekmedi

İZMİR - İzmir'de devam eden Uluslararası U12 İzmir Cup'ta mücadele eden Azerbaycan temsilcisi Neftchi Bakü'nün Teknik Direktörü Emin Salmanov, kendilerini evlerinde hissettiklerini söyledi.
Altınordu tarafından 6.'sı düzenlenen Uluslararası U12 İzmir Cup bu yıl da birbirinden önemli takımları İzmir'de ağırlıyor. Turnuvaya Azerbaycan'dan katılan Netfci Bakü de İzmir'de hünerlerini sergiledi. Turnuvaya veda etmesine rağmen Azerbaycan ekibi Türkiye'den bir hayli mutlu ayrıldı. Teknik Direktör Emin Salmanov, "Netchi Bakü U12 İzmir Cup'ta yer almaktan dolayı çok mutluyuz. Çünkü burada çocuklarımız hem tecrübe kazanıyor hem de diğer ülkelerden yaşıtlarıyla iletişim içinde yer alıyor" ifadelerini kullandı.
"Türk takımları Azerbaycan'da çok popüler"
Salmanov, Türkiye'de kendilerini misafir gibi hissetmediklerini söylerken, adım attıkları her yerde kendilerine gösterilen ilgiden memnun olduklarının altını çizdi. Deneyimli futbol adamı, "Türkiye'de bulunmak bizim için çok güzel bir duygu. Her attığımız adımda bunu fark ediyoruz. Bize karşı olan ilgiyi her yerde hissediyoruz. Gerek otelde gerek sahada bize gösterilen ilgiden dolayı çok memnunuz. Çünkü Türkiye'deki insanlar bizim öz kardeşlerimiz. Kendi ülkemizde gibiyiz. Büyüklerimizin dediği gibi gerçekten iki devlet bir milletiz. Burada da bunu kendi gözlerimizle gördük" dedi.
Azerbaycan'da Türk takımlarına desteğin çok fazla olduğunu belirten Salmanov, "Azerbaycan'da Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş oldukça popüler. Onları kendi ülkemizin takımları gibi destekliyoruz. Herkes kendi takımının yanı sıra Türk takımlarını da destekliyor. Ülke olarak onların başarılı olmalarını istiyoruz" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 04:26 Kaynak: İHA

Bakü, Azerbaycan, İzmir, Spor
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