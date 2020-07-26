Azeri doktor: Türkiye'deki bilim kurulunun çalışmaları burada da uygulanıyor

ekibince görüntüledi. Birçok konuda olduğu gibi pandemi sürecinde de iki ülke işbirliğine vurgu yapan hastane yetkilileri Azerbaycan 'ın Covid-19 ile mücadelesini aktardı. Azerbaycan'a pandemi süresince destek olmak üzere İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden gelen Azerbaycanlı Dr. Nesiman Alili Azerbaycan ile Türkiye her daim birçok noktada olduğu gibi sağlık alanında da işbirliği yapıyor. Türkiye'deki bilim kurulunun çalışmaları burada da uygulanıyor" dedi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını can almaya ve etkisi göstermeye devam ediyor. Birçok ülke gibi Azerbaycan da koronavirüs ile mücadele ediyor. Başkent Bakü'de pandemi hastanesi olarak hizmet veren Yeni Klinika'daki sağlık görevlilerinin çalışmaları DHA ekibince görüntüledi. Salgınla mücadelede 575 yatak kapasiteli 'Covid-19 tedavi servisleri' oluşturulan hastanede, yetişkin ve çocuklar olmak üzere 70 yoğun bakım yatağı hizmet veriyor. Salgınla en ön safta fedakarca mücadele eden sağlık çalışanları, hijyen kurallarını da titizlikle uyguluyor.