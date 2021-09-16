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Azeri gelinin canlı yayında kimseye söz hakkı tanımaması sunucu Didem Arslan Yılmaz'ı çileden çıkardı: Çan çan konuşuyorsun - Son Dakika

Azeri gelinin canlı yayında kimseye söz hakkı tanımaması sunucu Didem Arslan Yılmaz'ı çileden çıkardı: Çan çan konuşuyorsun

16.09.2021 10:57

Show TV'de yayınlanan Asla Vazgeçme programına çıkan 27 yaşındaki Azeri gelin Risale'nin hiç susmaması ve kimseye söz hakkı tanımadan konuşması sunucu Didem Arslan Yılmaz'ı sinirlendirdi. Sunucu Yılmaz, "Çan çan çan.. dur! Ay çıldıracağım, kaynana olsam seni istemem yani" diyerek tepki gösterdi.

27 yaşında 4'üncü evliliğini yapan Azeri Risale, 10 yaşındaki çocuğuna kavuşmak için Show TV'de yayınlanan Didem Arslan'ın Vazgeçme programına başvurarak yardım istedi.

"AY ÇILDIRACAĞIM, KAYNANA OLSAM SENİ İSTEMEM"

Risale tarafından aldatıldığını ileri süren eşi Ramazan Bey ise canlı yayına çıkarak karısıyla yüzleşti. Ancak 27 yaşındaki kadının eşini ve kayınvalidesine söz hakkı vermeden sürekli konuşması sunucu Didem Arslan Yılmaz'ı sinirlendirdi. Uyarılara rağmen susmayan kadına sinirlenen Yılmaz, "Risale başkalarını da dinlememiz lazım. Bir dakika ne olur! Risale konuşturmuyorsun ki. Böyle konuşursan seni niye dinlesinler ya. Çan çan çan.. dur! Ay çıldıracağım, kaynana olsam seni istemem yani" diyerek sitem etti.

Azerbaycanlı gelini canlı yayında hiç susmaması sunucu Didem Arslan Yılmaz'ı çileden çıkardı

KÜRTÇE KONUŞAN KONUĞUNU YAYINDAN ALMIŞTI

Didem Arslan Yılmaz, geçtiğimiz haftalarda telefonla programa bağlanan konuğunu Kürtçe konuştuğu için yayından almıştı. "Burası Türkiye Cumhuriyeti" diyerek tepki gösteren Yılmaz, gelen eleştirilerin ardından yanlış anlaşıldığını söyleyerek özür dilemişti.

Azeri gelinin canlı yayında kimseye söz hakkı tanımaması sunucu Didem Arslan Yılmaz'ı çileden çıkardı: Çan çan konuşuyorsun

Didem Arslan Yılmaz, Kürtçe, Azeri, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Azeri gelinin canlı yayında kimseye söz hakkı tanımaması sunucu Didem Arslan Yılmaz'ı çileden çıkardı: Çan çan konuşuyorsun - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Azeri gelinin canlı yayında kimseye söz hakkı tanımaması sunucu Didem Arslan Yılmaz'ı çileden çıkardı: Çan çan konuşuyorsun - Son Dakika
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