AZERİ İŞ ADAMI İSMAYİLOV'UN ÖLDÜRÜLMESİ... SANIK HAKKINDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Bakırköy'de Azeri iş adamı Etimad İsmayilov'u (49) öldürdüğü iddia edilen Eski Azerbaycan Emniyet Müdürü Gozal Damirov (63) hakkında iddianame hazırlandı. Cinayeti işlediğini itiraf eden Damirov, maktulün kendisine boş senet imzalattığını ve torununu ölümle tehdit ettiğini iddia etti. İddianamede Damirov için "Tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Azeri işadamı Etimad İsmayilov (49), 19 Eylül 2018'de Florya'daki ofisinde silahlı saldırıya uğradı. Şoför Barış Aslan polis ekiplerince yakalanırken Gozal Damirov ise karakola giderek polise teslim oldu. Etimad İsmayilov ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, maktul Etimad İsmayilov ile Gozal Damirov'un olay tarihinden çok daha önce tanıştıkları, birlikte iş yaptıkları ve bu nedenle de sık sık görüştükleri belirtildi. Damirov ile şoförü Aslan'ın, olay tarihinden önce de sık sık maktulün Florya'da bulunan işyerine gittiği anlatıldı. İddianamede cinayet işlenmeden bir gün önce şüpheliler ile maktulün bir kebap restoranında buluştuğu, kısa süre sonra masaya iki kişinin daha geldiği ve Damirov'un bir süre sonra restorandan ayrıldığı aktarıldı. Restoranda şüpheliler ve maktul arasında bir tartışma ya da kavga çıkmadığı ifade edildi.

Olay günü Damirov'un Florya'daki İsmayilov'un ofisine gittiği ve şoför Aslan'ın dışarıda beklediği kaydedildi. Damirov'un ofiste maktul ile sohbet ettiği, bir süre sonra da ofise Zhabir Aıtayev'in odaya gelerek, Damirov'un olay yerinden ayrıldığı anlatıldı. İddianamede Damirov'un tekrar ofise geldiği, akşama kadar ofiste kaldıkları ve 20.00 sıralarında Aıtayev'in ofisten ayrıldığı belirtildi. Aıtayev'in ofisten çıkmasının ardından Damirov'un çıkardığı Glock marka silahla maktule birkaç el ateş ettiği ve ofisten çıkarak Barış Aslan ile birlikte olay yerinden ayrıldığı yazıldı. Emniyet ekiplerinin şüpheli Barış Aslan'ı yaya olarak yürürken yakaladığı, Damirov'un ise Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olduğu belirtildi. İddianamede olay şüphelisi olarak yakalanan Barış Aslan'ın üzerindeki çantadan Glock marka tabanca, 11 adet mermi ve 1 tane de bıçak çıktığı kaydedildi.

4 MİLYON DOLAR BORCUMUN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

İddianamede şüpheli Gozal Damirov'un ifadelerine de yer verildi. 1996 yılından beri Türkiye'de yaşadığını belirten Damirov ifadesinde, şunları söyledi:

"Daha önce Azerbaycan'da Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakan Yardımcılığı yaptım. Türkiye'de ise ilk başta sebze meyve ticareti ile uğraştım, son dönem ise danışmanlık yapıyordum. Etimad ile yaklaşık 3 sene önce tanıştım. Kendisi ile daha sonra yurt dışında özellikle Rusya'da iş yapma konusunda konuştuk." dedi. Etimad'ın, Türkiye'de yapılan uluslararası bir konferansa katılım nedeniyle kendisine 4 milyon dolar borcu olduğunu söyleyerek talepte bulunduğunu söyleyen Damirov, parayı veremeyeceğini söyleyince de Etimad'ın tehdit ettiğini, torununun parmaklarını kesileceğini söylediğini belirterek, bir miktar para vermesine rağmen tehditlerin sürdüğünü söyledi.

BOYNUMA BIÇAK DAYAYIP BANA KAĞIT İMZALATTI

Etimad'ın bir gün elinde bıçak ve makas ile üç parmağını kesmeye çalıştığını da söyleyen Damirov, ifadesini şöyle sürdürdü: "Etimad beni dövmeye kalktı, ofiste bulunanlar bizi ayırdı. Oturmaya devam ederken bir anda bıçağı önce boynuma dayadı. Eliyle bıçağı sallamaya devam ederek bana bir belge düzenletti. Belgenin içeriğinde benim Etimad'a 4 milyon dolar vereceğim yazılıydı, bu belgeyi imzaladım. Bana 'Senin başına bir iş gelirse bu belgeyi çocuklarına göstereceğim, senin bana olan borcunu söyleyeceğim, eğer ödemezlerse onları yok edeceğim' dedi. Sonraki günlerde de bana 'Oğlun Ferit'in evine gider kendisine ve ailesine zarar veririm' dedi. Ilgar isimli arkadaşıma durumu anlattım, bana polise gitmem gerektiğini söyledi. Ben de kendisine Etimad'ın Türkiye'de siyasi ve bürokratik kişilerde çok tanıdığı olduğunu söyledim, özellikle eşinin bir gazetede köşe yazarlığı yaptığını söyledim. Bu nedenle şikayet etsek de sonuç alamayacağımızı daha sonra işin kendi aleyhimize döneceğini söyledim."

ARTIK GÜNAH OLDUĞUNU SÖYLEDİM

Şüpheli ifadesinde olay gününü ise şöyle anlattı: "Sabah, Etimad yine beni telefonla aradı, paranın yine kendisine getirilmediğini söyledi, yine beni tehdit etmeye devam etti. Bana 13: 00 sıralarında ofise gel dedi, ben her çağırmasında ofisine gittim. Çünkü beni aile ve torunlarıma zarar vereceğini belirterek tehdit ediyordu. Ofise gittiğimde bana aşağılayıcı kelimeler kullandı. O sırada silahım yanımda yoktu. Zaten ben de yanımda tabanca taşımam. Benim oradan ayrılmam gerekti. Etimad beni aramaya devam etti. Ben de yolda giderken telefonda bana ve aileme yönelik ağır tehditlerde bulundu. Bu sırada benimle konuşurken diğer telefonda bir kişiyle görüştüğünü ve telefonda bu kişiye 'Nerede kaldınız, bu akşam misafiriniz var, Gürpınar'a götüreceksiniz' dediğini duydum. Bu tehdidi duyunca bana ciddi bir şekilde zarar vereceğini düşündüm. Yolda giderken 5-6 yıl önce bana hediye verilen ve evimin bodrumunda garaj katında bir rafa bıraktığım silahım aklıma geldi. Şoförüme eve gitmemiz gerektiğini söyledim, evimde bulunan tabancayı aldım. Her ihtimale karşı belime koydum, tekrar Etimad'ın ofisine gittim.

Etimad yine bana hakaret ve tehditte bulunuyordu. Etimad'a telefon geldi, bu telefon görüşmesinde görüştüğü kişiye 'Nerede kaldınız, müşteriniz geldi' dedi. Ben de bu kişilerin beni almaya geleceklerini düşündüm, ayrıca bana 'Senin telefon kartını değiştireceğiz. Senin çocuk ve torunlarını da oraya getireceğiz, torununun parmaklarını senin gözünün önünde keseceğiz' diye tehdit etti. Yine küfürlerle devam etti. Ben kendisini uyardım, artık günah olduğunu da söyledim. Bunun üzerine bana daha da kızdı, bu sırada kalkmak isterken elini sağ pantolon cebine doğru yöneltti. Kendisi cebinde genellikle bıçak taşırdı, ben yine bıçak ya da silah çıkaracağını düşündüm. Belimde olan tabancayı çıkartıp kendisine iki el ateş ettim, daha sonra odadan çıktım."

ZENGİN AZERİ VATANDAŞLARI TESPİT EDİYORDU

Şoförüyle birlikte olay yerinden ayrıldığını ifade eden Damirov, en yakın karakola giderek teslim olduğunu belirtti. Damirov ifadesinde şu iddiada bulundu: "Olayın bu aşamaya gelmesi Etimad İsmayilov'un bana yönelik yoğun tehdit ve hakaretleri ile bana zorla belge imzalatması sonucu meydana gelmiştir. Olay nedeniyle çok pişmanım. İsmayilov'un Türkiye'de bulunan zengin Azeri vatandaşları tespit ettiğini, daha sonra bir sebep bularak bunların mal varlıklarını ele geçirmek için tehdit ettiğini duydum. Azerbaycan'da iş adamı olan Hacı İbrahim'den bu şekilde para elde ettiğini kendisi söyledi."

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

Cumhuriyet savcısı iddianamede, şüpheli Damirov'un maktulün ofisine sık sık gittiğini ve olay sırasında ofiste bulunan tanık beyanları ile maktul ve müştekiyi tanıyan diğer kişilerin beyanları birlikte değerlendirerek, savunmanın hayatın olağan akışına uygun olmadığını belirtti. Bu sebeple de sanığın haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasını istedi. Savcı Damirov'un şoförü Barış Aslan için ise olaydan önce ve sonra Damirov'a yardım etmesini ve yakalandığında üzerinde suç aleti tabancanın bulunmasını delil göstererek Aslan hakkında da eyleme katılmasını tespit etti.

Savcı iddianamede sanık Damirov hakkında "Tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isterken, "Ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

İddianamede davanın diğer sanığı Barış Aslan hakkında ise "Suça yardım" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapsi istenirken "Ruhsatsız silah bulundurma" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istendi.

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