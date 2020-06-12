Azeri iş adamı Mubariz Gurbanoğlu'nun FETÖ/PDY kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, sanık Mubariz Gurbanoğlu'nun faaliyetleri ve sorus¸turma evrakına yansıyan irtibatlı oldugˆu kis¸iler hakkında araştırma yapıldığı belirtildi.

Mubariz Gurbanoğlu'nun FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Rusya'daki okullarına para aktardıgˆına ilis¸kin internet aracılıgˆıyla araştırma yapıldığı ifade edilen iddianamede, Atlantic I·nternational School adlı okulun yönetim kurulundakilerin isim ve fotogˆraflarının bulundugˆu web linki ile görüntülerinde, Gurbanoğlu'nun yanı sıra örgütün üyesi ve yöneticisi firari Akın I·pek, Harun Tokak ve I·hsan Kalkavan'ın da bulundugˆu kaydedildi.

İddianamede, okulun yönetim kurulu üyeleri arasında örgütün sözde Rusya/ Moskova imamı olarak belirtilen Ahmet Hamdi Vural'ın ismi ile fotogˆrafının da bulundugˆu aktarılarak, sanık Gurbanoğlu'nun FETÖ/PDY elebas¸ı Fetullah Gülen'in yegˆeni Selman Gülen'le de ilişkisinin olduğu anlatıldı.

Firari İhsan Kalkavan'ın, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe giris¸imi sonrasında dahi sanıkla irtibat kurarak, hakkındaki soruşturmadan haberdar olduğu değerlendirilen iddianamede, bu dogˆrultuda adli makam sahibi bir kısım kis¸ilerle bir araya gelen sanığın, hukuka aykırı s¸ekilde menfaat temin ettigˆi belirtildi.

İddianamede, tanık beyanları, iletis¸im kayıtlarının analizleri, MASAK raporu, sanığın yurda giris¸ c¸ıkıs¸ kayıtları, ac¸ık kaynak inceleme tutanakları ile arama el koyma tutanaklarının incelenmesi sonucu Gurbanoğlu'nun 17/25 Aralık öncesinde FETÖ/PDY ile olan yogˆun irtibatının 17/25 Aralık süreci sonrasında dahi devam ettiği vurgulandı.

Sanığın örgütün birçok alandaki yöneticileriyle 2016'ya kadar yogˆun irtibat ve birlikteligˆinin devam ettigˆi, örgütün yurt dıs¸ı yapılanmasından sorumlu Ahmet Hamdi Vural ile gizlilik esasına dayalı görüs¸me ve irtibatının oldugˆu anlatılan iddianamede, jammer cihazları kullanılarak bu görüşmelerin içerigˆinin ögˆrenilmesinin engellemeye çalıs¸ıldığı aktarıldı.

İddianamede, "Örgüt yöneticisi Fetullah Gülen ile yüz yüze görüs¸üp kis¸isel es¸yalarını dahi alıp kurmus¸ oldugˆu müzede sergileyecek kadar örgüte yüksek aidiyet içerisinde hareket ettigˆi anlaşılan sanık Gurbanoğlu'nun yurt dıs¸ında bulunan okul ve derneklerin varlık ve faaliyetlerini sürdürebilmeleri amacıyla maddi yardımda ve yönetimsel işlemlerde bulundugˆu anlaşılmıştır." denildi.

Sanık Gurbanoğlu'nun gözaltı ve savunma delil tespiti sürecinde FETÖ/PDY örgüt mensupları ile benzer s¸ekilde, savunma yapmayı reddederek örgütsel tavır sergilediği ifade edilen iddianamede, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Bu olus¸ s¸ekliyle eylem sürekliligˆi, yogˆunlugˆu ve çes¸itliligˆi göz önüne alındıgˆında, sanığın FETÖ/PDY örgütü içerisinde çes¸itli ve yogˆun s¸ekilde tespit edilen eylemleriyle örgütle organik bagˆ içerisine girip örgüt talimatları dogˆrultusunda faaliyetlerinin bulundugˆuna dair deliller elde edilmiştir. Bu deliller neticesinde sanığın, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeligˆi suçunu is¸ledigˆi yönünde hakkında kamu davası açılması için yeterli ve somut delillerin elde edildigˆi anlas¸ılmıs¸tır."

Sanık Mubariz Gurbanoğlu'nun "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianame, gönderildiği İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

(Sürecek)