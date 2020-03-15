Azeri iş adamı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Azeri iş adamı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı - Son Dakika

Azeri iş adamı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı

6 saat önce

Azeri iş adamı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Beşiktaş'taki evinde gözaltına alındı.

Azeri iş adamı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı, System.String[]

Azeri iş adamı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Beşiktaş'taki evinde gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Palmali Şirketler Grubu sahibi Gurbanoğlu hakkında gözaltı kararı verildi.

Gurbanoğlu, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla Beşiktaş'taki evinde gözaltına alındı.

İş adamının Levent'teki iş yerinde de arama yapıldığı öğrenildi.

Gurbanoğlu'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

Mübariz Mansimov, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 12:06 Kaynak: AA
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