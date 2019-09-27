Son Dakika Haberleri: Azeri iş adamına 1 milyon dolarlık şantaj yapan karı-koca yakalandı
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Azeri iş adamına 1 milyon dolarlık şantaj yapan karı-koca yakalandı

2 saat önce

TURİZMCİ Azeri iş adamına ellerindeki görüntülerle şantaj yaparak 1 milyon dolar isteyen karı-koca şüpheliler, Erzurum'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Azeri iş adamına 1 milyon dolarlık şantaj yapan karı-koca yakalandı, System.String[]
TURİZMCİ Azeri iş adamına ellerindeki görüntülerle şantaj yaparak 1 milyon dolar isteyen karı-koca şüpheliler, Erzurum'da düzenlenen operasyonla yakalandı. İstanbul'a getirilen şüphelilerden Özgür K. patronu olan iş adamının kendisine borcu olduğunu bu parayı tahsil etmeye çalıştığını söyledi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.


İstanbul'da 23 Eylül 2019 tarihinde  polise başvuran turizm  sektöründe çalışan Azeri iş adamı N.N.  yaklaşık 5 yıldır yanında çalışan bir kişi tarafından kendisine şantaj yapıldığını söyleyerek şikayetçi oldu. Poliste ifadesi alınan N.N. "Yanımda çalışan Özgür K.'nın eşinin telefonundan arandım. Arayan kişi uygunsuz görüntülerim olduğunu eğer 1 milyon dolar vermezsem bunları sosyal medya üzerinden yayacaklarını, aileme ileteceklerini söylediler. Hatta yazdıkları bir haber metnini Azerbaycan basınına vereceklerini belirttiler." dedi.


Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, iş adamına kendisini arayan kişileri oyalamasını isteyerek şüphelilerin peşine düştü. Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada şüphelilerin izini 1  gün sonra Erzurum'da buldu. Şüphelileri yakalamak için Erzurum Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak 24 Eylül 2019 tarihinde  operasyon yapıldı. Bir otele yapılan baskında Özgür K. ile eşi Esin K. gözaltına alındı.


İstanbul'a getirilen şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguya alındı. Şüphelilerden Özgür K'nin  patronunun kendisine borcu olduğunu ve bu parayı tahsil etmeye çalıştığını söylediği öğrenildi. Soruşturma sırasında şüpheli karı kocanın Gürcistan'a kaçma planı yaptıkları tespit edildi.


- İstanbul
İstanbul, Erzurum, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:24 Kaynak: DHA
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