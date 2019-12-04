Azeri iş adamının öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı

Azeri iş adamının Bakırköy'deki ofisinde öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. Sanık, savunmasında maktulün kendisine alacak verecek meselesi yüzünden sürekli tehdit ve hakarette bulunduğunu ileri sürdü. Sanığın 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi.



Bakırköy Florya'da 19 Eylül 2018'de eskiden Azerbaycan Adalet Partisi'nde uluslararası ilişkiler sorumluluğu yapan iş adamı Etimad İsmayilov (49) ofisinde silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmüştü. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında cinayetin eski Azerbaycan Emniyet Genel Müdürü Gozal Damirov (63) tarafından işlendiği tespit edilmişti. Cinayete ilişkin soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 19 Eylül 2018'de Bakırköy'de meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede maktul Etimad İsmayilov ile sanık Gozal Damirov'un olay tarihinden önce tanıştıkları ve birlikte iş yaptıkları, bu nedenle sık sık görüştükleri belirtildi.



İddianamede sanık Barış Aslan'ın ise Gozal'ın şoförü olduğunu aktarılırken, sanık Gozal'ın olay tarihinden önce sık sık maktulün Florya'da bulunan iş yerine geldiği anlatıldı. Olay günü sanık Gozal'ın şoförü Barış'ın kullandığı araç ile maktulün Bakırköy'de bulunan ofisine geldiği de iddianamede anlatılarak, burada sohbet ettikleri açıklandı. Sanık Gozal'ın yanında bulunan silah ile maktule birkaç el ateş ettiğinin belirtildiği iddianamede, daha sonra sanığın şoförü Barış'ın kullandığı araç ile olay yerinden ayrıldığı anlatıldı.



"Etimad için Belarus'ta görüşmeler yaptım"



Sanık Gozal Damirov iddianamede yer alan savunmasında 23 yıldır Türkiye'de yaşadığını ve daha önce Azerbaycan Emniyet Genel Müdürlüğü ile İç İşleri Bakan Yardımcılığı yaptığını söyleyerek "Etimad ile yaklaşık 3 sene önce Ukrayna'da bir arkadaşı vasıtasıyla tanışmıştım. Kendisi ile daha sonra yurt dışında özellikle Rusya'da iş yapma konusunda konuştuk. Belarus Cumhurbaşkanı benim arkadaşımdır ayrıca Sırbistan Cumhurbaşkanı da arkadaşımdır. Etimad ile irtibatımız başladıktan sonra kendisi Belarus'da hayvancılık ve tavukçuluk yapmak istediğini söyledi, bende bu konuda Belarus'a giderek görüşmeler yaptım. Etimad bu amaçla Belarus'da şirket kurdu" dedi.



"4 milyon dolar borcum olduğunu söyledi"



Belarus ile 50 bin hektar arazinin kiralanması konusunda 99 yıl anlaştıklarını söyleyen Damirov "Ben bu konuyu Etimad'a söyledim, ancak kendisi bu yerlerin mülkiyetini istedi. Bende bunun Belarus'da kanunen mümkün olmadığını söyledim, ancak kendisi bu konuda bana çok baskı yaptı, ısrarcı oldu. Daha sonra bana Türkiye'de yapılacak İslam Konferansına davet edilecek ülkeler arasına Belarus ülkesinin de dahil ettirebileceğini söyledi. Ben önce pek inanmamıştım, ancak daha sonra bu konferansa Belarus Cumhurbaşkanı da davet edildi. Bu konferanstan sonra kendisi ve eşi Sevil Nuryeva, Belarus Cumhurbaşkanının Türkiye'de konferansa katılması konusunda harcama yapıldığını ve dört milyon dolar borcumun olduğunu söyledi" şeklinde savunma yaptı.



"Bana ve aileme yönelik tehditlerde bulundu"



Bu kadar parasının olmadığını ve bu şekilde bir borcunun olamayacağını da savunmasına ekleyen Gozal Demirov "Çünkü bu daveti yapma teklifini bana getirdiğinde herhangi bir paradan söz etmemişti. Daha sonra 2018 yılı Şubat ayından itibaren bana ve aileme yönelik tehditlerde bulundu. Benden 2 milyon dolar istedi. Mart ayının sonuna kadar yaklaşık 150 bin dolar para gönderdim. Temmuz ayına kadar para vermeye devam ettim, ancak tam olarak miktarını hatırlamıyorum. Temmuz ayının sonuna doğru yine beni ofise çağırdı, yine tartışmaya başladık. Ofiste bulunan şahısları çıkardı, sadece Farman kaldı. Ofisin kapısını kilitledi. Bana parayı ödememi ya da Florya'daki 2 evi ve Bodrum'daki evi satıp parasını kendisine ödememi istedi. Makas ile benim sol elimi ve üç parmağımı kesmek istedi, ben müdahale ettim, bu arada parmaklarımı kemiğe dayanacak şekilde kesmişti" dedi.



"Boynuma bıçak dayadı belge imzaladım"



Eylül ayında maktulün kendisinin boynuna bıçak dayadığını da söyleyen sanık "Bana bir belge düzenletti. Belgenin içeriğinde benim Etimad'a 4 milyon dolar vereceğim yazılıydı. Bunu imzaladım. Sonra bana 'senin başına bir iş gelirse bu belgeyi çocuklarına göstereceğim, senin bana olan borcunu söyleyeceğim, eğer ödemezlerse onları yok edeceğim' dedi" şeklinde konuştu.



"2 el ateş ettim"



Olaydan önce Etimad'ın kendisinden hakaret ve tehditle para istediğini bu nedenle para bulmak için uğraştığını söyleyen sanık "Olay günü evimin bodrumundaki tabancayı aldım. Etimad'ın ofisine gittim. Telefon görüşmeleri yapıyordu. Ben görüştüğü kişilerin beni almaya geleceklerini düşündüm. Bana "senin telefon kartını değiştireceğiz, torununun parmaklarını senin gözünün önünde keseceğiz" diye tehdit etti ve yine küfürlerle devam etti. Ben kendisini uyardım, artık günah olduğunu da söyledim. Bunun üzerine bana daha da kızdı, bu sırada kalkmak isterken elini sağ pantolon cebine doğru yöneltti. Kendisi cebinde genellikle bıçak taşırdı, ben yine bıçak ya da silah çıkaracağını düşündüm. Belimde olan tabancayı çıkartıp kendisine 2 el ateş ettim" dedi.



Odadan ayrılırken ofiste bulunan Farman isimli şahıs ile karşılaştığını söyleyen sanık "Şoför Barış'ı çağırdım. Ataköy'e gitmek istediğimi söyledim, daha sonra kafamı dağıtmak için biraz daha uzağa gidelim dedim. Beşiktaş'a gittik. En yakın karakolu öğrendim ve teslim oldum" dedi.



Cinayetin işlenmesinin sebebinin Etimad İsmayilov'un kendisine yönelik tehditleri ve hakaretleri olduğunu söyleyen sanık pişman olduğunu da savunmasına ekledi.



Ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi



İddianamede sanık Damirov'un savunmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığı belirtilerek 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi. Damirov'un 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 3 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi.



Damirov'un şoförü Barış Aslan'ın ise 'suça yardım' suçundan 20, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 3 yıla kadar hapsi talep edildi.



Sanıklar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. - İSTANBUL