Azeri kadın, Aliyev'in kızının adını kullanarak 1 milyon lira dolandırdı - Son Dakika

Azeri kadın, Aliyev'in kızının adını kullanarak 1 milyon lira dolandırdı

ANKARA'da, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kızı Leyla Aliyev ile ortak iş yaptığını iddia ederek çok sayıda kişiyi ortak ticaret yapma bahanesiyle yaklaşık 1 milyon lira dolandırdığı tespit edilen Azerbaycan uyruklu Khalıda M. yakalandı.

Azeri kadın, Aliyev'in kızının adını kullanarak 1 milyon lira dolandırdı, System.String[]

ANKARA'da, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kızı Leyla Aliyev ile ortak iş yaptığını iddia ederek çok sayıda kişiyi ortak ticaret yapma bahanesiyle yaklaşık 1 milyon lira dolandırdığı tespit edilen Azerbaycan uyruklu Khalıda M. yakalandı. Rusya'da üniversitede eğitim alarak 3 dil bilen Khalıda M.'nin, annesinin geçmiş yıllarda ülkesinde milletvekilliği yaptığı ortaya çıktı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte çok sayıda kişinin Azerbaycan uyruklu kadın tarafından dolandırıldıkları şikayeti sonrası çalışma başlattı. Ekipler, mağdurların ifadeleri ve yaptıkları inceleme sonrası şüphelinin, Türkiye'ye 8 yıl önce turist olarak gelen Azerbaycan uyruklu Khalıda M. olduğunu tespit etti. Azeriler Dayanışma Derneğine üye olup birçok insanla tanışan Khalıda M.'nin, kendisini Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kızı Leyla Aliyev ile ortak iş yaptığını söylediği belirlendi. Leyla Aliyev ile birlikte çekilen fotoğrafları bu kişilere gösteren ve ortak ticaret yapma bahanesiyle paralarını alıp kaçan Khalıda M.'nin, bu yöntemle 8 yıl da çok sayıda kişiyi yaklaşık 1 milyon lira dolandırdığı tespit edildi. Sürekli adres değiştirdiği belirlenen ve Azerbaycan'da da dolandırıcılık suçundan aranan Khalıda M.'nin, Rusya'da üniversitede eğitim alarak 3 dil bildiği ve annesinin geçmiş yıllarda milletvekilliği yaptığı öğrenildi. Ayrıca, Khalıda M.'nin birçok insanıda evlenme vaadiyle dolandırdığı tespit edildi. Khalıda M.'nin evini temizliğe giden kişi üzerinden belirleyen ekipler, kadını yakalayarak gözaltına aldı.

'60-65  BİN LİRA DOLANDIRILDIM'

Ankara'da çelik kasa işiyle uğraşan Levent Sonat, yaklaşık 1.5 yıl önce Khalıda M.'nin kendisini dolandırdığını ve yakalandığını öğrenince çok sevindiğini söyledi. Azeri kadının internetten iş yerinin numarasını bularak Çankaya'da kendisini bir iş yerine davet ettiğini ve çelik kasa yaptırarak ofis mobilyalarını aldırdığını söyledi.  Sonat, Khalida M.'nin kendisine Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın İlham Aliyev'in kızı Leyla Aliyev ile ortak olduğunu ve kasalarda 50 milyon doları muhafaza edeceklerini söylediğini iddia ederek, şunları kaydetti:

"Bir buçuk yıldır paramın peşindeyim 60-65  bin lira dolandırıldım. Kasalarımız çok maliyetlidir. Mağdur olduk. Bir arkadaşımızı da evlenme vaadiyle bir diğerini de ceviz ticareti yaparak dolandırmış. İş yerini de kiralarken Leyla Aliyev'in adını kullanarak aldı. Paramı istedim ancak beni sürekli oyaladı. 'Aliyev seni Azerbaycan'a bekliyor, paranı vereceğiz' diye oyaladı. Bir gün beni görüntülü aradı ve dolarları gösterdi, Leyla Aliyev'in kendisine bu paraları verdiğini söyledi. O günden sonra bir daha buluşamadım. Ben Leyla Aliyev ile ortak olduğunu söyleyince inandım. Azerbaycan Büyükelçiliğine sordum ama Aliyev'in kızının böyle bir iş ile uğraşacağını söylemediğini belirtti. Ancak gösterdiği fotoğrafla da bakanlarla yemek üst düzey insanlarla fotoğrafları vardı. Benim kandırılmak, dolandırılmak, ağrıma gidiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı, İlham Aliyev, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 12:45 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Azeri kadın, Aliyev'in kızının adını kullanarak 1 milyon lira dolandırdı - Son Dakika

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