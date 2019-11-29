Azeri şarkıcı Afyonkarahisar'da konser verdi

Azeri sanatçı Sura İskenderli, Afyonkarahisar'da konser verdi.

İskenderli, konser sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, müziğe küçük yaşlarda başladığını ancak şarkılarını son bir yılda yaptığını dile getirdi.

Gizemli bir insan olmadığını söyleyen genç şarkıcı, birçok projesini Azerbaycan'da yaptığından Türkiye'de de merak edildiğini kısa sürede popüler olduğunu söyledi.

İskenderli ayrıca, Türkiye'de şimdiye kadar 45 kez sahne aldığını yıl sonunda kadar da 50 konser vermeyi planladığını ifade ederek, "Bi daha yak" eseriyle internette "en çok arananlar listesi"nde yer aldığını belirtti.

"2020'de Zahidem türküsünü okuyacağım"

Merhum Neşet Ertaş'a olan ilgisini de dile getiren İskenderli, "En çok etkilendiğim bir türkü var. Onu daha okumadım. O da Neşet Ertaş'tan 'Zahidem' türküsü. 'Gönül Dağı' parçasını okudum ama en çok sevdiklerimi daha okumadım. İnşallah, onları da 2020 yılında yapacağım türkü çalışmasında okumayı istiyorum. Albümlerim de olacak. Bir tane yaptık. İnşallah, yakında hem Azerice hem de Türkçe bir albümüm olacak." dedi.