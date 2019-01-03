Azeri Sevgilisini 55 Bıçak Darbesiyle Öldürdü
1 saat önce
BURDUR'da Azerbaycan uyruklu Ganıra Cabbarova (24), tartıştığı erkek arkadaşı Halil A. (24) tarafından 55 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.
BURDUR'da Azerbaycan
uyruklu Ganıra Cabbarova (24), tartıştığı erkek arkadaşı Halil A. (24) tarafından 55 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Burdur
'un Karamanlı
ilçesindeki bir barda dün eğlenen Ganıra Cabbarova ve erkek arkadaşı Halil A., gece Gölhisar
ilçesindeki evlerine dönmek için taksiyle yola çıktı. İddiaya göre, takside tartışan ikili, Tefenni- Çavdır
karayolu Beyköy
yol ayrımında araçtan indi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halil A., Cabbarova'yı çeşitli yerlerinden 55 kez bıçakladı. Olayı gören taksi şoförü Ali T., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirip yardım istedi. Acil çağrı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kadının öldüğü belirlendi. İncelemelerden sonra Cabbarova'nın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi. Taksi şoförü Ali T.'nin yakaladığı Halil A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
- Burdur
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:23 Kaynak: DHA
Vicdansız Baba, Ödevini Yapmayan Çocuğunu Hastanelik Etti
Gözü Dönen Üniversiteli, Öğretim Görevlisini Kopyadan Yakalandığı İçin Öldürmüş
6 Yaşındaki Oğlunu Ödevini Yapamadığı İçin Hastanelik Eden Cani Baba Tutuklandı
Kim Kardashian, Taşıyıcı Anne Yöntemiyle 4'üncü Kez Anne Olacak