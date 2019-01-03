Son Dakika Haberleri: Azeri Sevgilisini 55 Bıçak Darbesiyle Öldürdü (2)

Azeri Sevgilisini 55 Bıçak Darbesiyle Öldürdü (2)

1 saat önce

TUTUKLANDIBurdur'da tartıştığı sevgilisi Azerbaycan uyruklu Ganıra Cabbarova'yı 55 yerinden bıçaklayarak öldüren Halil Acar, Tefenni İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Azeri Sevgilisini 55 Bıçak Darbesiyle Öldürdü (2), System.String[]
TUTUKLANDI

Burdur'da tartıştığı sevgilisi Azerbaycan uyruklu Ganıra Cabbarova'yı 55 yerinden bıçaklayarak öldüren  Halil Acar, Tefenni İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren Halil Acar, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 07:41 Kaynak: DHA

Tefenni, Azerbaycan, Halil Acar, Güncel
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