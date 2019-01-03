Azeri Sevgilisini 55 Bıçak Darbesiyle Öldürdü (2)
1 saat önce
TUTUKLANDIBurdur'da tartıştığı sevgilisi Azerbaycan uyruklu Ganıra Cabbarova'yı 55 yerinden bıçaklayarak öldüren Halil Acar, Tefenni İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI Burdur
'da tartıştığı sevgilisi Azerbaycan
uyruklu Ganıra Cabbarova'yı 55 yerinden bıçaklayarak öldüren Halil Acar
, Tefenni
İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren Halil Acar, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 07:41 Kaynak: DHA
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