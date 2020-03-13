Azeri sevgilisini öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, Azerbaycan uyruklu sevgilisi Günay Seferova'yı (41) 40 bıçak darbesiyle öldüren Tarık Taşkın (47), mahkemece tutuklandı. Taşkın'ın, emniyetteki ifadesinde, Seferova'nın, kendisini elindeki görüntülerle tehdit ettiğini söylediği öğrenildi.

Olay, önceki gün, Çorlu'nun Kazımiye Mahallesi Yakut Sokak'ta bulunan apartman dairesinde meydana geldi. Oğlu ve kızı ile birlikte yaşayan Azeri Günay Seferova, evine gelen sevgilisi Tarık Taşkın ile tartıştı. Çocukların olmadığı evdeki tartışma sırasında Taşkın, Seferova'yı boynu dahil vücudunun 40 yerinden bıçaklayarak, öldürdü. Olay sonrası Taşkın, polis merkezine giderek, teslim oldu. Tarık Taşkın'ın verdiği bilgiler doğrultusunda eve giden polisler, Günay Seferova'nın cansız bedeni ile karşılaştı. Polis, kadının vücudunda 40 bıçak darbesi olduğunu tespit etti. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde ifadesi alınan, evli ve 2 çocuk babası Taşkın'ın, "Beni sürekli olarak 'Elimde görüntülerin var, ailene vereceğim' diyerek tehdit ediyordu. 'Sen bana yetmiyorsun' diyerek sürekli birlikte olmak istiyordu. Artık bunalmıştım ve bunun üzerine yine eve gittim ve tartışmaya başladık sonra bu olay meydana geldi" dediği öğrenildi.Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Tarık Taşkın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.