Azeri sevgilisini öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Azeri sevgilisini öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Azeri sevgilisini öldüren zanlı tutuklandı

6 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, Azerbaycan uyruklu sevgilisi Günay Seferova'yı (41) 40 bıçak darbesiyle öldüren Tarık Taşkın (47), mahkemece tutuklandı.

Azeri sevgilisini öldüren zanlı tutuklandı, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, Azerbaycan uyruklu sevgilisi Günay Seferova'yı (41) 40 bıçak darbesiyle öldüren Tarık Taşkın (47), mahkemece tutuklandı. Taşkın'ın, emniyetteki ifadesinde, Seferova'nın, kendisini elindeki görüntülerle tehdit ettiğini söylediği öğrenildi.

Olay, önceki gün, Çorlu'nun Kazımiye Mahallesi Yakut Sokak'ta bulunan apartman dairesinde meydana geldi. Oğlu ve kızı ile birlikte yaşayan Azeri Günay Seferova, evine gelen sevgilisi Tarık Taşkın ile tartıştı. Çocukların olmadığı evdeki tartışma sırasında Taşkın, Seferova'yı boynu dahil vücudunun 40 yerinden bıçaklayarak, öldürdü. Olay sonrası Taşkın, polis merkezine giderek, teslim oldu. Tarık Taşkın'ın verdiği bilgiler doğrultusunda eve giden polisler, Günay Seferova'nın cansız bedeni ile karşılaştı. Polis, kadının vücudunda 40 bıçak darbesi olduğunu tespit etti. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde ifadesi alınan, evli ve 2 çocuk babası Taşkın'ın, "Beni sürekli olarak 'Elimde görüntülerin var, ailene vereceğim' diyerek tehdit ediyordu. 'Sen bana yetmiyorsun' diyerek sürekli birlikte olmak istiyordu. Artık bunalmıştım ve bunun üzerine yine eve gittim ve tartışmaya başladık sonra bu olay meydana geldi" dediği öğrenildi.Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Tarık Taşkın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Azerbaycan, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi
Annesini öldürdü, çorba içerken yakalandı Sampdoria'da koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 5'e yükseldi ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 1678, ölü sayısı 41 oldu

Son Dakika Haberleri
22:33 YÖK, koronavirüs kapsamında alınan yeni tedbir ve kararları açıkladı
22:31 Savunma Sanayi Başkanı Demir: "Proje sayımız 700'ü aşmış durumda"
22:31 AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda kongrelere 'Korona virüs' ertelemesi
22:29 Vali Akbıyık, sosyal tesislerin yapılacağı alanı inceledi
22:28 Uçuş kısıtı bulunan 9 Avrupa ülkesinden son uçuşlar sabah yapılacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 22:35:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Azeri sevgilisini öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]