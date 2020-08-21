Azeri suç örgütü elebaşı Salifov'un cinayet şüphelileri adliyede - Son Dakika

Azeri suç örgütü elebaşı Salifov'un cinayet şüphelileri adliyede

AZERİ suç örgütü elebaşı Nadir Salifov'u, Antalya'da bir otelde yemek yerken öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan yakın koruması Khayn Zeyralov (25) ile şoförü Amır Hamidli (26), emniyetteki işlemlerinin ardından Serik Adliyesi'ne sevk edildi.

Azeri suç örgütü elebaşı Salifov'un cinayet şüphelileri adliyede, System.String[]

AZERİ suç örgütü elebaşı Nadir Salifov'u, Antalya'da bir otelde yemek yerken öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan yakın koruması Khayn Zeyralov (25) ile şoförü Amır Hamidli (26), emniyetteki işlemlerinin ardından Serik Adliyesi'ne sevk edildi. Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde emniyetten çıkarılan şüphelilere çelik yelek giydirildi.

Olay, önceki gece Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi'ndeki bir otelin restoranında meydana geldi. Azeri suç örgütü elebaşı Nadir Salifov, birlikte yemek yediği bir erkek tarafından başından silahla vuruldu. Otel çalışanlarının ihbarı üzerine gelen ambulansla özel bir hastaneye götürülen Nadir Salifov, kurtarılamadı. Nadir Salifov'un cenazesi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Salifov'un cenazesi, dün işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verilmek üzere İstanbul'a götürüldü.

DENİZLİ'DE YAKALANDILAROlayla ilgili soruşturma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayetin ardından 2 şüphelinin otomobille Denizli'ye gittiğini belirledi. Ekipler, Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle iletişime geçti. Ankara karayolunda önlem alan polis, şüpheliler Amır Hamidli ile Khayn Zeyralov'un içinde bulunduğu otomobili, dün saat 04.00 sıralarında durdurdu. 2 şüpheli gözaltına alınıp, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından, sağlık raporu için zırhlı araçla Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede geniş güvenlik önlemleri altında sağlık raporu alınan şüpheliler, yine zırhlı araçla Antalya'ya getirildi.YAKIN KORUMASI VE ŞOFÖRÜ ÇIKTIŞüphelilerden Amır Hamidli'nin Salifov'un şoförü, Khayn Zeyralov'un da yakın koruması olduğu belirlendi. Nadir Salifov'u yakın koruması Khayn Zeyralov'un öldürdüğü öne sürüldü. Zeyralov'un cinayetten kısa süre önce sosyal medya hesabında video paylaştığı da ortaya çıktı. Görüntüde, Nadir Salifov yürürken, arkasından Zeyralov'un geldiği görüldü.ÇELİK YELEK GİYDİRİLDİAntalya Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından Khayn Zeyralov ve Amır Hamidli bugün geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Serik Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler, aralarında Özel Harekat polislerinin de yer aldığı özel bir ekip tarafından çelik yelek giydirilerek, polis panzerine bindirildi. Buradan yine kalabalık bir ekip eşliğinde 2 şüpheli işlemlerinin tamamlanması için Serik'e doğru konvoy eşliğinde yola çıkarıldı.2018 YILINDA YAKALANARAK SINIR DIŞI EDİLDİÖte yandan, 'Kalp' lakaplı Nadir Salifov'un, Rusya başta olmak üzere Bağımsız Devletler Topluluğu'ndaki meyve- sebze ithalat pazarını kontrolünde bulunduran 'Lotu Guli' mafyasının liderliğini yaptığı biliniyor. Grubun bu kontrolü sağlamak için adam öldürme, haraç alma, gasp ve tehdit gibi suçları işlediği belirtiliyor. Azerbaycan'da hapis yattıktan sonra Türkiye'ye gelen ve 2018 yılında yakalanarak sınır dışı edilen Nadir Salifov'un, daha sonra yasa dışı yollardan tekrar Türkiye'ye geldiği değerlendiriliyor.SALİFOV'A YÖNELİK EYLEM HAZIRLIĞI İÇİN GELDİKLERİ İDDİA EDİLMİŞTİ3 Şubat 2020'de İstanbul'da çeşitli suçlara karıştığı belirlenen ve Rusya bağlantılı olduğu tespit edilen suç çetesine operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin Türkiye'ye Azeri suç çetesi lideri Nadir Salifov'a yönelik eylem hazırlığı için geldikleri belirtilmişti. Polisin bu operasyonda şüphelilere düzenlediği nefes kesen operasyon kameralara yansımıştı.MAFYA HESAPLAŞMASI

Cinayetin mafya hesaplaşması olduğu iddiaları da gündeme geldi. Nadir Salifov'un 18 Ağustos 2016'da İstanbul Beşiktaş'ta öldürülen 'Hayalet' lakaplı Rövşan Caniyev'in azmettiricisi olduğu öne sürülürken, Salifov'un 19 Ağustos 2020'de öldürülmüş olması ise mafya hesaplaşması olabileceği ihtimalini doğurdu. Rövşan Caniyev'in kardeşi ve adamlarının Nadir Salifov'u öldürmek için daha önce 2 kez girişimde bulunduğu, polis operasyonlarıyla saldırıların engellendiği belirtildi.


Antalya, serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 12:10

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Azeri suç örgütü elebaşı Salifov'un cinayet şüphelileri adliyede - Son Dakika
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