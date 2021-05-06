Azeri sunucunun Bill Gates'e 'Çip' yorumu izleyenleri kahkahaya boğdu: Koyabilse önce avradına çip takar
06.05.2021 10:22
Eşi Melinda Gates ile boşanma kararı alana Bill Gates, özel hayatıyla dünya gündemine oturmaya devam ediyor. Azerbaycanlı sunucu Sevda Resul Kızı, tüm insanlara çip takmak için salgını başlattığı yönündeki iddiaya gönderme yaparak Gates için "Avradıyla yola gidemiyor. Koyabilse avradına çip koyar" yorumuyla stüdyoyu kırdı geçirdi. Eğlenceli anlar, sosyal medyada kısa sürede çoğu kişi tarafından paylaşıldı.
65 yaşındaki ABD'li milyarder Bill Gates ile üç çocuğunun annesi, 27 yıllık eşi Melinda Gates boşanma kararı aldı. Dünyanın en zenginleri listesinde yer alan Gates'in boşanma kararı dünya çapında büyük yankı uyandırdı ve haber programlarına konu oldu.
"KOYABİLSE AVRADINA ÇİP KOYAR"
Koronavirüsün dünyaya yayılmasının ardından ortaya atılan bir iddiada "Koronavirüs salgının tüm insanlara çip takmak için Microsoft'un sahibi Bill Gates çıkardı" denildi. Salgının başlarında hızla yayılan iddia Gates çiftinin ayrılık kararı almasıyla yeniden gündeme geldi. Azerbaycan'da yayın yapan ARB TV kanalında ekranlara gelen Güne Doğru programında, Bill Gates ve Melinda Gates'in ayrılığıyla ilgili ilginç bir yorum geldi. Programın kadın sunucusu "Diyorlar ki Bill Gates insanlara çip yerleştirecek ve insanları kontrol edecek. Adam avradıyla yola gidemiyor. Koyabilse avradına çip koyar" ifadelerini kullandı. Bill Gates, boşanma avukatı olarak 97 yaşındaki milyarder arkadaşını tuttu Microsoft'un kurucusu Bill Gates, eşinden boşanıyor
Son Dakika Savaş gemileri Jersey adasına gidiyor! İngiltere ile Fransa arasında balıkçılık gerilimi yaşanıyor İzmirli kasap kilosu 10 bin liradan et satıyor, müşteriler araba takası teklif ediyor Songül Karlı estetiksiz halini paylaştı: Ben hep güzeldim Başkan Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması: Herkesin çalışabileceği bir hoca değil Adana'da aşiretler birbirine girdi, sokaklar savaş alanına döndü Kayalıkta yüzyıllar öncesine ait yunus figürü görenleri hayrete düşürüyor! Koronvirüs belediyeye sıçradı, personeller karantinaya alınınca işler başkana kaldı Son Dakika: Tam kapanmada 1.100 TL'lik nakdi yardım ihtiyaç sahiplerine ödenmeye başlandı