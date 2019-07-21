Azeri uyruklu şahıs evinde ölü bulundu
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Antalya'da Azeri uyruklu şahıs evinde ölü bulundu.
Antalya Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 05:13 Kaynak: İHA
'da Azeri uyruklu şahıs evinde ölü bulundu.
Olay, Muratpaşa
ilçesi Üçgen Mahallesi Şarampol Caddesi üzerindeki bir apartmanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üzerinden kimlik çıkmayan ve isminin Şirin olduğu öğrenilen 60 yaşlarındaki adamdan ev sahibi haber alamayınca durumu polise bildirdi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. İtfaiye
ekiplerinin yardımıyla girilen evde Azeri uyruklu adam yerde hareketsiz yatarken bulundu. Sağlık ekipleri, yaşlı adamın öldüğünü tespit etti.
Eşi ve çocuklarının Azerbaycan
'da olduğu belirtilen Şirin isimli şahsın 5-6 yıldır Antalya'daki evinde yalnız yaşadığı, geçimini boyacılıkla sağladığı ancak son bir yıldır çalışamadığı öğrenildi. Komşuları, belediyenin yemek yardımında bulunduğunu ifade etti. Yaşlı adamın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp
Kurumuna kaldırıldı. - ANTALYA
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