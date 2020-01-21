Azeriler Bakü'de 'Kara Ocak Katliamı'nı andı

Azerbaycan'da halk, Bakü'de 30 yıl önce çocuklar da dahil onlarca kişinin Sovyet Ordusu tarafından öldürüldüğü katliamın kurbanlarını andı.



20 Ocak 1990 tarihinde yapılan katliam, tarihe Kara Ocak olarak geçti. Katliam, Azerbaycan'ın 70 yıllık Sovyet hakimiyetinden bağımsızlık kazanmasında önemli bir dönüm noktası olmuştu.