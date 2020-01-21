Azeriler Bakü'de 'Kara Ocak Katliamı'nı andı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Azeriler Bakü'de 'Kara Ocak Katliamı'nı andı - Son Dakika Dünya

Azeriler Bakü'de 'Kara Ocak Katliamı'nı andı

6 saat önce

Azerbaycan'da halk, Bakü'de 30 yıl önce çocuklar da dahil onlarca kişinin Sovyet Ordusu tarafından öldürüldüğü katliamın kurbanlarını andı.

Azeriler Bakü'de 'Kara Ocak Katliamı'nı andı, System.String[]

Azerbaycan'da halk, Bakü'de 30 yıl önce çocuklar da dahil onlarca kişinin Sovyet Ordusu tarafından öldürüldüğü katliamın kurbanlarını andı.


20 Ocak 1990 tarihinde yapılan katliam, tarihe Kara Ocak olarak geçti. Katliam, Azerbaycan'ın 70 yıllık Sovyet hakimiyetinden bağımsızlık kazanmasında önemli bir dönüm noktası olmuştu.

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Azerbaycan, Bakü, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:47 
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