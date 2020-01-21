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Azeriler Bakü'de 'Kara Ocak Katliamı'nı andı
6 saat önce
Azerbaycan'da halk, Bakü'de 30 yıl önce çocuklar da dahil onlarca kişinin Sovyet Ordusu tarafından öldürüldüğü katliamın kurbanlarını andı.
Azerbaycan'da halk, Bakü'de 30 yıl önce çocuklar da dahil onlarca kişinin Sovyet Ordusu tarafından öldürüldüğü katliamın kurbanlarını andı.
20 Ocak 1990 tarihinde yapılan katliam, tarihe Kara Ocak olarak geçti. Katliam, Azerbaycan'ın 70 yıllık Sovyet hakimiyetinden bağımsızlık kazanmasında önemli bir dönüm noktası olmuştu.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:47
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