Azeriler Bakü'de 'Kara Ocak Katliamı'nı andı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Azeriler Bakü'de 'Kara Ocak Katliamı'nı andı - Son Dakika Dünya

Azeriler Bakü'de 'Kara Ocak Katliamı'nı andı

6 saat önce

Azerbaycan'da halk, Bakü'de 30 yıl önce çocuklar da dahil onlarca kişinin Sovyet Ordusu tarafından öldürüldüğü katliamın kurbanlarını andı.

Azerbaycan'da halk, Bakü'de 30 yıl önce çocuklar da dahil onlarca kişinin Sovyet Ordusu tarafından öldürüldüğü katliamın kurbanlarını andı. View on euronews

Azeriler Bakü'de 'Kara Ocak Katliamı'nı andı

Azerbaycan, Bakü, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:57 
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