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Azeriler Bakü'de 'Kara Ocak Katliamı'nı andı
6 saat önce
Azerbaycan'da halk, Bakü'de 30 yıl önce çocuklar da dahil onlarca kişinin Sovyet Ordusu tarafından öldürüldüğü katliamın kurbanlarını andı.
Azerbaycan'da halk, Bakü'de 30 yıl önce çocuklar da dahil onlarca kişinin Sovyet Ordusu tarafından öldürüldüğü katliamın kurbanlarını andı. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:57
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