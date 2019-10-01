Azeriler, Türkiye'nin yıldızı olarak İvana Sert'i seçtiler
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Ivana Sert, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Millionaire Estate adlı organizasyona katıldı.
Ivana Sert, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Millionaire Estate adlı organizasyona katıldı. Modacı Hakan Akkaya'nın hazırladığı şık bir kıyafetle organizasyona katılan Ivana Sert " Türkiye'nin Yıldızı" ödülüne layık görüldü. Dreamland Bakü'de düzenlenen geceye, dünyadan birçok ünlü influencer da katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 07:56
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