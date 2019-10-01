Son Dakika Haberleri: Azeriler, Türkiye'nin yıldızı olarak İvana Sert'i seçtiler
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Azeriler, Türkiye'nin yıldızı olarak İvana Sert'i seçtiler

41 dakika önce

Ivana Sert, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Millionaire Estate adlı organizasyona katıldı.

Azeriler, Türkiye'nin yıldızı olarak İvana Sert'i seçtiler, System.String[]

Ivana Sert, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Millionaire Estate adlı organizasyona katıldı. Modacı Hakan Akkaya'nın hazırladığı şık bir kıyafetle organizasyona katılan Ivana Sert " Türkiye'nin Yıldızı" ödülüne layık görüldü. Dreamland Bakü'de düzenlenen geceye, dünyadan birçok ünlü influencer da katıldı.

Azerbaycan, Ivana Sert, Türkiye, Bakü, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 07:56 
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