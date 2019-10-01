Azeriler, Türkiye'nin yıldızı olarak İvana Sert'i seçtiler

Ivana Sert, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Millionaire Estate adlı organizasyona katıldı. Modacı Hakan Akkaya'nın hazırladığı şık bir kıyafetle organizasyona katılan Ivana Sert " Türkiye'nin Yıldızı" ödülüne layık görüldü. Dreamland Bakü'de düzenlenen geceye, dünyadan birçok ünlü influencer da katıldı.