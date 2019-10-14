Son Dakika Haberleri: Azerin'den Mehmetçik için duygulandıran mesaj
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Azerin'den Mehmetçik için duygulandıran mesaj

1 saat önce

Azerbaycanlı sanatçı Azerin, Barış Pınarı Harekatı düzenleyen Mehmetçik için, "Bayraklarımız nice yıllar yan yana dalgalanacak tam desteğimiz Türkiye'miz olacak ve son nefesimize kadar Türkiye diyeceğiz.

Azerin'den Mehmetçik için duygulandıran mesaj, System.String[]

Azerbaycanlı sanatçı Azerin, Barış Pınarı Harekatı düzenleyen Mehmetçik için, "Bayraklarımız nice yıllar yan yana dalgalanacak tam desteğimiz Türkiye'miz olacak ve son nefesimize kadar Türkiye diyeceğiz. Peygamber ocağı olan Mehmetçiğimizi destekleyeceğiz" dedi.


İki devlet bir millet olarak tüm dünyaya Türklüğün cihetlerini duyuran Azerbaycan ve Türkiye tarihin hiçbir döneminde ayrılmadı. Barış Pınarı Harekatı'nda Azerbaycan vatandaşları ve toplumun önde gelen sanatçı, kanaat önderleri de harekata destek mesajlarını iletiyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gönüller bir kez daha fetih eden Azerin, "Sizleri Bakü'den selamlıyorum. Diyeceksiniz ki gecenin bu vaktinde ne oldu da Diyeceğim ki tüm kalbimle son nefesime kadar Mehmetçiğimizi, Türk silahlı kuvvetlerimizi, Barış Pınarı Harekatımızı Türkiyemizi desteklemek istiyorum ve sesimizi duyurmak istiyorum. Görüyorsunuz, bayraklarımız yan yana Türkiye ile Azerbaycan arasında hiçbir fark yoktur. Orası da bizim vatanımızdır, Azerbaycan'da bizim vatanımızdır. Bayraklarımız nice yıllar yan yana dalgalanacak ve tam desteğimizi Türkiye'miz olacak ve son nefesimize kadar Türkiye diyeceğiz. Peygamber ocağı olan Mehmetçiğimizi destekleyeceğiz. İnşallah bir hedefimiz var 'Turan, Kızıl Elma'" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:47 Kaynak: İHA
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