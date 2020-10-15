Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin; "Yakın zamanda Dağlık Karabağ'da Çırpınırdın Karadeniz'i... - Son Dakika

Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin; "Yakın zamanda Dağlık Karabağ'da Çırpınırdın Karadeniz'i...

15.10.2020 09:27

Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin; "Yakın zamanda Dağlık Karabağ'da Çırpınırdın Karadeniz'i söyleyeceğim" Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, Çekmeköy'de Azerbaycan askerlerine moral için konser verdi.

Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin; "Yakın zamanda Dağlık Karabağ'da Çırpınırdın Karadeniz'i söyleyeceğim"

İSTANBUL - Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, Çekmeköy'de Azerbaycan askerlerine moral için konser verdi. Konserde konuşan Azerin; "Yakın zamanda Dağlık Karabağ'da Çırpınırdın Karadeniz'i söyleyeceğim" dedi.

Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgalinde olan bölgeleri almasından sonra sevincini sosyal medyada paylaşarak gözyaşlarına boğulmuştu. Azerin Azerbaycanlı askerlere moral için Çekmeköy Belediyesi'nin düzenlediği konserde sahne aldı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği konserde Azerin, Çırpınırdın Karadeniz şarkısını söyledi. Azerin söylediği şarkılar ile dinleyicilerin büyük beğenesini aldı.

Yaklaşık 2 saat süren konser sonrası açıklama yapan Azerin, yakın zamanda Dağlık Karabağ'da Çırpınırdın Karadeniz'i söyleyeceğine inandığı belirtti.

Devlet Sanatçısı Azerin; "15 gün oldu artık askerimiz Karabağ uğrunda Azerbaycan'ın toprağı bütünlüğü uğrunda savaşıyor. Topraklarımızı, bölgelerimizi terörist Ermenistan Devleti'nin elinden alıyoruz ve orada Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor.

Geçtiğimiz günlerde duygulu anlar yaşadığını söyleyen Azerin; " Sosyal medya sevinç gözyaşlarına boğuldum. Çünkü ilk günüydü bu savaşın. Açıklama geldi. Azerbaycan ordusu birkaç bölgemizi Karabağ'daki işgal altından kurtardı. O an gözümün önüne 27-28 sene Azerbaycan'ın, Azerbaycan halkının yaşadıkları geldi.

"Karabağ'da 'Çırpınırdın Karadenizi' söyleyeceğim"

Artık bıçak kemiğe dayandığını söyleyen Azerin, "Biz bugün savaşıyoruz ve topraklarımızı alıyoruz. Biz bir bütün olarak bugün dünyaya Türkiye Cumhuriyeti'yle beraber bu coğrafyada söz sahibi olduğumuzu bir daha dünyaya göstermiş olduk. Çok yakın zamanda da Karabağ'da zafer bayramımız Azerbaycan bayrağı dalgalanacak. Türk'ün bayrağı dalgalanacak. Ben Türk olarak Karabağ'da inşallah çok yakın zamanda Çırpınırdın Karadeniz'i seslendireceğim" dedi.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz; "Azerbaycan bayrağının dikilmesi için mücadele eden ve bu burada şehit olan tüm Azerbaycanlı şehit kardeşlerimizden Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim yerlerini mekanlarını cennet eylesin. İnşallah bu uğurda gazi olan, yaralanan bütün kardeşlerimize de Rabbim'den acil şifalar diliyorum" şekliden konuştu.

Konseri çok beğendiğini belirten Batuhan Öztürk; "Bugün bizlerin şereflendirdi. Türk millet, Azerbaycan milletinin tek millet olduğunu Türk milletinin yüce olduğunu bugün burada hep beraber tekrardan anladık. Karabağ'daki askerlerimize dualarımızı gönderdik, teşekkür ederiz " ifadelerini kullandı.

Konser sonrası Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan ile Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz Azerin'e çiçek takdim etti.

Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin; Yakın zamanda Dağlık Karabağ'da Çırpınırdın Karadeniz'i...
Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin; Yakın zamanda Dağlık Karabağ'da Çırpınırdın Karadeniz'i...
Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin; Yakın zamanda Dağlık Karabağ'da Çırpınırdın Karadeniz'i...
Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin; Yakın zamanda Dağlık Karabağ'da Çırpınırdın Karadeniz'i...
Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin; Yakın zamanda Dağlık Karabağ'da Çırpınırdın Karadeniz'i...
Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin; Yakın zamanda Dağlık Karabağ'da Çırpınırdın Karadeniz'i...

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin; 'Yakın zamanda Dağlık Karabağ'da Çırpınırdın Karadeniz'i... - Son Dakika

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