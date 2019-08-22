Son Dakika Haberleri: "Azet Bacı" Barbie bebeğe rakip
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"Azet Bacı" Barbie bebeğe rakip

1 saat önce

"Azet Bacı" Barbie bebeğe rakip Malatyalı kadınlardan esinlenerek yapılan bebekler ilgi görüyorMALATYA - Malatya'da girişimci kadınlar tarafından üretilen "Azet Bacı" isimli oyuncak bebek Barbie bebeğe rakip olma yolunda ilerliyor.

"Azet Bacı" Barbie bebeğe rakip

Malatyalı kadınlardan esinlenerek yapılan bebekler ilgi görüyor

MALATYA - Malatya'da girişimci kadınlar tarafından üretilen "Azet Bacı" isimli oyuncak bebek Barbie bebeğe rakip olma yolunda ilerliyor.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde faaliyet gösteren Yeşilyurt Girişimci Kadınlar Derneğinde kadın kursiyerler hobi olarak çocuklar için yöresel bebek üretiyor. Malatyalı kadınlardan esinlenerek üretilen bebekler çocukların vazgeçilmez oyuncağı olan Barbie bebeklere rakip olma yolunda ilerliyor.

"Azet Bacı" ismi verilen bebek hem sağlıklı olması hem de Türk kültürüne uygun olması bakımdan diğer bebeklerden bir adım öne çıkıyor. Yerli bebeklerin ilgi gördüğünü ifade eden girişimci kadınlardan Gülderen Özcan, oyuncak bebeğin bütün üretim aşamasında Yeşilyurtlu kadınların olduğunu söyledi.

Yaptıkları bebeklerin hem kültüre uygun olduğunu hem de daha sağlıklı olduğunu kaydeden Özcan, böylelikle çocukların rahatlıkla oynayabileceğini dile getirdi. "Azet Bacı" isminin Yeşilyurt'ta sembolik bir isim olduğunu vurgulayan Özcan, bu nedenle oyuncak bebeğe bu ismi verdiklerini söyledi.

Oyuncak bebeklerin beğenildiğini ve ilgi gördüğünü sözlerine ekleyen Özcan, ailelere de çocuklarına yerli ve milli oyuncak alması için çağrıda bulundu.

Yeşilyurt, Malatya, Genel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:05 Kaynak: İHA
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