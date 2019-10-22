Son Dakika Haberleri: Azez'de bomba yüklü araç patladı
Son Dakika Güncel Azez'de bomba yüklü araç patladı

Azez'de bomba yüklü araç patladı

44 dakika önce

Suriye'nin Azez kentinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Azez'de bomba yüklü araç patladı, System.String[]

Suriye'nin Azez kentinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Azez'de bomba yüklü araç patladı. Sabah saatlerinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı. Yerel kaynaklara göre, patlama terör örgütü PKK/ YPG tarafından gerçekleştirildi. Yaralı, hastanede tedavi altına alındı.

(Abu Mucahit El Halebi/İHA)

Suriye, Azez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:20 Kaynak: İHA
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