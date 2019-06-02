Son Dakika Haberleri: Azez'de bomba yüklü araçla saldırı: 14 ölü
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Azez'de bomba yüklü araçla saldırı: 14 ölü

29 dakika önce

– Suriye'nin Halep şehrine bağlı Azez ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 14 kişi hayatını kaybetti.

Azez'de bomba yüklü araçla saldırı: 14 ölü, System.String[]
Suriye'nin Halep şehrine bağlı Azez ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 14 kişi hayatını kaybetti. Patlamada çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

Patlamanın insanların kalabalık olduğu noktada gerçekleştiği belirtiliyor.


Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:32 Kaynak: DHA
Suriye, Azez, Dünya
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