Azez'de bomba yüklü kamyonetle saldırı: 7 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Azez'de bomba yüklü kamyonetle saldırı: 7 ölü - Son Dakika

Azez'de bomba yüklü kamyonetle saldırı: 7 ölü

6 saat önce

MSB: "Terör örgütü PKK/YPG, tıpkı DEAŞ terör örgütünün yaptığı gibi bombalı araç saldırılarıyla sivilleri hedef almaya devam ediyor.

Azez'de bomba yüklü kamyonetle saldırı: 7 ölü, System.String[]

MSB: "Terör örgütü PKK/ YPG, tıpkı DEAŞ terör örgütünün yaptığı gibi bombalı araç saldırılarıyla sivilleri hedef almaya devam ediyor. Acımasız terör örgütü Azez'de patlattığı bombalı araçla 7 masum sivili daha katlederken 20'den fazla sivili de yaraladı."

(İHA)

Azez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 09:00 Kaynak: İHA
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