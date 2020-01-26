Azez'de bomba yüklü kamyonetle saldırı: 7 ölü - Son Dakika

MSB: "Terör örgütü PKK/ YPG, tıpkı DEAŞ terör örgütünün yaptığı gibi bombalı araç saldırılarıyla sivilleri hedef almaya devam ediyor. Acımasız terör örgütü Azez'de patlattığı bombalı araçla 7 masum sivili daha katlederken 20'den fazla sivili de yaraladı."

(İHA)