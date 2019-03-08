Azez'de Çatom Kuruluyor
41 dakika önce
GAP İdaresi Başkanlığı ve Kilis Valiliği işbirliği ile Suriye'nin Azez Bölgesi'nde açılması planlanan ÇATOM'a yönelik çalışmalar devam ediyor.
GAP İdaresi Başkanlığı ve Kilis Valiliği
işbirliği ile Suriye
'nin Azez
Bölgesi'nde açılması planlanan ÇATOM'a yönelik çalışmalar devam ediyor.
Suriye'nin Halep -kentine bağlı Azez ilçesinde bir yandan mekansal düzenlemeler yapılırken, bir yandan da sosyal kalkınma alanında yapılması planlanan çalışmaları yürütecek Kilis ve Azez'de ekipler oluşturuldu. Azez'den gelen bayanlara İslambey ÇATOM tarafından, hizmet içi eğitimler verildi. Bu kapsamda, okul öncesi eğitimde görev alacak ilk Azez'li grup Kilis İslambey ÇATOM'da düzenlenen 5 günlük eğitici eğitimini tamamladı. Eğitime katılan gruba "Katılım Belgesi" programı düzenlendi. - KİLİS
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:04 Kaynak: İHA
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